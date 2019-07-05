Экономика

17:37 05.07.2019

"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

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"Укрзализныця" намерена использовать пассажирские поезда для грузоперевозок

"Укрзализныця" (УЗ, Киев) намерена включать в пассажирские составы грузовые вагоны, сообщил операционный директор компании Вячеслав Еремин.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы модернизировать имеющиеся фитинговые платформы, поставить их на пассажирские тележки и включать в состав пассажирских поездов (подобно тому, как сейчас перевозятся платформы с автомобилями)", - сказал он в интервью медиацентру УЗ "Магистраль".

По словам Еремина, "Укрзализныця" изучила запросы бизнеса относительно перевозок внутри Украины и выявила значительную потребность в них.

"Предпринимателям важно обеспечивать высокую скорость и надежность доставки. То есть отправитель хочет быть уверен в том, что контейнер, загруженный вечером на платформу, утром в точно определенное время окажется в пункте назначения. В противном случае ему удобнее воспользоваться автомобильным транспортом", - отметил операционный директор УЗ.

Как подчеркнул Еремин, прежде всего, компания будет обращать внимание на направления, где есть проблема с удобными автодорогами.

Как сообщалось, с апреля 2019 года тариф на грузовые перевозки УЗ индексирован на 14,2%. Кабмин в марте согласовал автоматическую индексацию тарифов на перевозку грузов и связанные с ними услуги с 1 мая на 2,5%, с 1 августа - на 5%, с 1 ноября – на 7,5%.

При этом в июне 2019 года директор по развитию УЗ Андрей Рязанцев заявил, что тариф на грузовые перевозки "Укрзализныцей" недооценен в 2-3 раза и будет расти.

"Укрзализныця" планирует в 2019 году перевезти 331 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше плана на 2018 год. В итоге доходы от перевозки грузов прогнозируются в размере 83,991 млрд грн, что больше плана-2018 на 12 млрд грн (16,7%).

Теги: #грузоперевозки #укрзализныця #поезда
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