Брюссель вернется к вопросу выделения очередного транша макрофинансовой помощи Украине после выборов в Раду

К вопросу о выделении Украине очередного транша макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн Брюссель вернется после парламентских выборов.

Об этом в пятницу в Брюсселе накануне саммита Украина-ЕС, который пройдет в понедельник, 8 июля, в Киеве, сообщил высокопоставленный европейский дипломат, отвечая на вопрос о возможной дате выделения такой помощи.

"Для выделения макрофинансовой помощи в размере EUR500 млн, которую еще остается выплатить, к настоящему времени еще нет конкретной даты. Для этого (для выделения - ИФ) еще необходимо выполнить ряд мер, которые, в частности, требуют голосования парламентом ряда вопросов, что невозможно до выборов", - пояснил он.

В связи с этим высокопоставленный дипломат выразил надежду, что "все произойдет очень быстро после выборов".

"Вся наша макрофинансовая помощь зависит от программы МВФ, который также намерен вернуться в сентябре, после выборов. Это - момент, когда мы посмотрим на условия, которые еще остаются", - добавил он.