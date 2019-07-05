Экономика

15:59 05.07.2019

Глава инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank покинет компанию в рамках реорганизации

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Глава инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank покинет компанию в рамках реорганизации

Глава инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank AG Гарт Ричи уходит в отставку в рамках готовящейся реорганизации торговых операций банка.

Как сообщается в пресс-релизе Deutsche, Ричи покинет пост главы подразделения и члена управляющего совета банка 31 июля. Он продолжит консультировать банк до конца ноября 2019 года.

"Мы хотим поблагодарить Гарта Ричи за его преданность и значительный вклад в работу банка, который он внес за свою долгую карьеру", - говорится в сообщении.

Главой инвестиционно-банковского подразделения после ухода Ричи станет главный исполнительный директор Deutsche Кристиан Севинг.

Севинг должен представить план масштабной реорганизации, что, вероятно, произойдет после заседания наблюдательного совета банка, запланированного на воскресенье.

В мае он сообщил инвесторам, что планирует сокращение операций инвестиционно-банковского бизнеса после серии безрезультатных попыток вернуть этот бизнес к росту.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники в этом месяце сообщила, что Deutsche может зафиксировать чистый убыток в 2019 году в связи с планируемой реорганизацией подразделения.

Готовящееся руководством банка радикальное сокращение операций обойдется ему в 5 млрд евро, отмечают источники.

Акции Deutsche в ход торговой сессии в пятницу дорожают на 1,09%.

Теги: #реорганизация #deutsche_bank #deutsche_bank_ag #германия
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