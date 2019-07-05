Экономика

15:39 05.07.2019

Рост числа рабочих мест в США в июне превзошел все прогнозы, безработица выросла до 3,7%

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Рост числа рабочих мест в США в июне превзошел все прогнозы, безработица выросла до 3,7%

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Результат оказался гораздо лучше ожиданий: консенсус-прогноз экспертов, по данным Trading Economics, предусматривал рост числа рабочих мест на 160 тыс. Лучший прогноз для этого показателя находился на уровне 171 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в мае количество рабочих мест в стране выросло на 72 тыс., а не на 75 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года. Эксперты не ожидали изменения уровня безработицы.

Теги: #сша #безработица
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