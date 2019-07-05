Экономика

15:18 05.07.2019

Кабмин одобрил результаты конкурсов заключения СРП по 9 углеводородным участкам

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Кабмин одобрил результаты конкурсов заключения СРП по 9 углеводородным участкам

Кабинет министров Украины в пятницу одобрил результаты конкурсов заключения соглашений о разделе продукции (СРП) по девяти углеводородным участкам.

В ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимр Гройсман заявил, что Кабмино предпринимает все шаги для проведения открытых конкурсов на пользование недрами. Это позволит стране реализовать стратегическую цель отказа от импорта газа с полным переориентированием на потребление газа внутренней добычи.

"Мы делаем конкретные вещи, чтобы системно эту проблему решить: нарастить добычу украинского газа и не покупать его за границей. Вот такое решение сегодня в п. 5.2.2 приближает нас к этой цели", - сказал он.

Как сообщалось, в конце 2018 года Кабмин постановил провести 12 конкурсов по разработке углеводородных участков на основании СРП. 28 февраля межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП начала прием заявок по девяти участкам, 28 мая получила 22 заявки.

Межведкомиссия 1 июля 2019 года подготовила для правительства предложения относительно победителей по девяти выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Среди них "Укргазвыдобування" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, "ДТЭК" – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому, "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

Как отметила руководитель офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив, теперь за два месяца компании должны согласовать сами договоры и подписать с правительством соглашения, чтобы как можно скорее начать разведку и в максимально короткие сроки приступить к работе. Она также сказала, что объем инвестиций по продлениям победивших компаний составляет $430 млн по пессимистическому сценарию.

Теги: #срп #конкурс #кабмин
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