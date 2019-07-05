Экономика

15:06 05.07.2019

"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

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"Укрзализныця" разрабатывает концепцию страхования грузов

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) совместно со страховой компанией Colonnade Ukraine в Европейской бизнес ассоциации (ЕВА) представили концепцию страхования грузов, сообщил директор по развитию бизнеса компании Андрей Рязанцев в пятницу.

"Сегодня, как и обещали, представили вместе с компанией Colonnade в Европейской бизнес ассоциации представителям рынка концепцию страхования грузов. Их хищения являются одной из наболевших проблем нашего основного бизнеса - грузовых перевозок. Эта проблема приводит к оттоку с железной дороги высокостоимостных грузов. Именно тех, что дают прибыль УЗ при перевозках", - написал он на своей странице в Facebook.

По результатам презентации, как отметил Рязанцев, участники встречи согласились с тем, что вопрос хищения грузов и разукомплектования подвижного состава общегосударственный, связанный с общим уровнем жизни и криминогенной ситуацией, и не может быть решен только "Укрзализныцей". Помимо этого, отсутствует реальная статистика, которая четко очерчивает масштабы этого явления.

По его словам, после получения предложений ЕВА по решению данной проблемы, все участники рынка намерены начать совместный сбор статистических данных и формирование стоимости предлагаемого продукта.

"УЗ вместе с другими представителями рынка могут создать дополнительные механизмы для защиты грузов и оперативного возмещения потерь, в том числе через создание нового страхового продукта", - отметил директор по развитию бизнеса компании.

Теги: #страхование #укрзализныця #груз #eba #рязанцев
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