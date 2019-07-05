Экономика

14:55 05.07.2019

Кабмин выделил 200 млн грн на строительство мультифункциональных спортплощадок

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Кабмин выделил 200 млн грн на строительство мультифункциональных спортплощадок

Кабинет министров Украины в пятницу принял решение выделить местным бюджетам субвенцию в размере 200 млн грн на строительство и реконструкцию мультифункциональных площадок для занятия игровыми видами спорта.

Согласно проекту постановления, наибольший объем средств получат Донецкая (19,7 млн грн), Днепропетровская (15,2 млн грн), Харьковская (12,7 млн грн) области и Киев (14 млн грн).

Согласно документу, субвенция предоставляется при условии софинансирования из местных бюджетов в объеме не менее 50% общей стоимости работ, неудовлетворительного состояния площадок в коммунальной собственности, отведения земельных участков в установленном законом порядке, наличия проектно-сметной документации, доступности площадок для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения и др.

Проектом определяется, что размер мультифункциональной площадки должен составлять не менее 38 м х 20 м. Она должна быть предназначена для занятия не менее четырьмя видами спорта, иметь специальное покрытие и оборудование.

Главным распорядителем субвенции определено Министерство молодежи и спорта.

Как сообщалось, в марте-2019 Кабинет министров решил выделить Минмолодежи и спорта 200 млн грн на строительство, реконструкцию и ремонт дворцов спорта, а также 200 млн грн на строительство и капремонт плавательных бассейнов.

Теги: #строительство #площадка #спорт #кабмин
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