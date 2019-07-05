Кабмин намерен внести в Раду законопроект о деоффшоризации предприятий коммунальных услуг

Кабинет министров намерен внести в Верховную Раду разработанный Министерством юстиции законопроект, запрещающий зарегистрированным в оффшорных зонах юрлицам выступать основателями компаний-исполнителей коммунальных услуг.

"Я бы предложил, чтобы Минюст его (законопроект - ИФ) дооформил, и мы его внесем в парламент", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе правительственного заседания в пятницу.

По словам министра юстиции Павла Петренко, перечень оффшорных зон устанавливается правительством.

"Также мы предлагаем запретить юрлицами, владеющими свыше 10% акций, выступали также юрлица-резиденты страны-агрессора”, - отметил он.

Законопроект также предлагает закрепить на законодательном уровне создание публичного реестра исполнителей коммунальных услуг с информацией об их основателях, участниках, владельцах акций. При этом реестр предлагается создать на базе Минюста.

По словам Петренко, если законопроект будет зарегистрирован в парламенте как безотлагательный, возможно, его примет действующий состав Верховной Рады.