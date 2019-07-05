Экономика

14:35 05.07.2019

Кабмин Украины выделил дополнительно 43,6 млн грн УГО на сопровождение международных делегаций на Донбассе

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Кабмин Украины выделил дополнительно 43,6 млн грн УГО на сопровождение международных делегаций на Донбассе

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 43,6 млн грн Управлению государственной охраны на осуществление безопасности должностных лиц, глав иностранных государств и международных организаций, которые посещают с визитами восток Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Реализация решения направлена на обеспечение исполнения оперативно-боевых заданий передовыми группами УГО, которые отправляются в районы проведения операции Объединенных сил с целью предотвращения противоправных посягательств на должностных лиц, глав иностранных государств и международных организаций, которые пребывают с визитами на востоке Украины.

Отмечается, что дополнительное финансирование связано с тем, что в последнее время выросло количество незапланированных визитов глав иностранных государств и международных организаций на линию разграничения и районов проведения ООС.

Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Теги: #уго #делегация #донбасс #кабмин
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