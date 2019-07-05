Экономика

14:22 05.07.2019

Доход туроператора Join Up! в 2018г составил 65,7 млн грн

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Доход туроператора Join Up! в 2018г составил 65,7 млн грн

Чистый доход туристического оператора Join Up! в 2018 году составил 65,741 млн грн, сообщил туроператор Антимонопольному комитету Украины (АМКУ).

"Согласно отчету о финансовых результатах (отчет о совокупном доходе), чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) ООО "Джоин ап!" за 2018 год составляет 65,741 млн грн", - говорится в решении АМКУ от 21 июня 2019 года.

Как сообщалось, АМКУ наложил штраф на туроператора Join Up! в размере 1,5 млн грн за распространение недостоверной информации относительно того, какими авиакомпаниями будут перевозиться туристы.

Собственниками туристического оператора JoinUp являются Александр Альба и Юрий Альба.

Теги: #доходы #join_up #амку
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