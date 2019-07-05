Экономика

13:59 05.07.2019

Глава Счетной палаты пожаловался Гройсману на недопуск в "Нафтогаз" для проверки

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Глава Счетной палаты пожаловался Гройсману на недопуск в "Нафтогаз" для проверки

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан пожаловался премьер-министру Украины Владимиру Гройсману на то, что после полученного поручения проверить НАК "Нафтогаз Украины" компания не допускает сотрудников палаты в здание.

"Я прошу выдать распоряжение Кабинета министров о допуске Счетной палаты к проверке. Если нет, тогда мы будем принимать другие меры, приглашать правоохранительные органы для того, чтобы не было противодействия представителям Счетной палаты", - сказал он.

"Мы вас полностью поддерживаем", - ответил премьер.

Теги: #нафтогаз #пацкан #гройсман #счетная_палата
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