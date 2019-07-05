Экономика

13:34 05.07.2019

Коломойский оценивает свои активы в $7,5-8 млрд

2 мин читать
Коломойский оценивает свои активы в $7,5-8 млрд

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский оценивает свое состояние в $7,5-8 млрд и только $500 млн из них - в США.

"Это (размер состояния - ИФ) невозможно оценить. Когда мы делали раскрытие ПриватБанку, то была оценка, по скромным подсчетам, $7,5-8 млрд", - сказал он в интервью еженедельнику "Новое время", выдержки из которого обнародованы на сайте издания.

Он также отметил, что из-за расследования ФБР пересмотрел планы по укрупнению его бизнеса в Америке и решил от них отказаться.

"Про металлургическую часть мы уже понимаем – "минус" $200 млн. А что касается тех домов, так тоже не ахти как. Ферросплавный завод – это наша профильная история, мы за этот актив держимся", - отметил он

"У меня в Америке инвестиций на $500 млн на все про все. Я $2 млрд только от "Евраза" получил прямых платежей, в ПриватБанк на свой личный счет. Какие на хрен мне кредиты были нужны? Я никогда в "Привате" не брал кредиты", - заявил бизнесмен.

Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского признал национализацию банка незаконной. В настоящее время дело находится в апелляции.

Ранее Коломойский предложил мировое соглашение по ПриватБанку в обмен на долю в размере около 25% финучреждения.

Теги: #активы #коломойский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:25 04.07.2019
Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

Коломойский назвал войну на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом"

11:22 04.07.2019
Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

Коломойский заявляет, что изредка общается с Зеленским, но не обсуждает с ним выборы и после инаугурации с ним не виделся

15:12 03.07.2019
Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

16:56 19.06.2019
Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

Верховный суд отклонил жалобу Коломойского на право НБУ работать с Kroll и AlixPartners

15:57 18.06.2019
Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

Коломойский инициирует остановку спора с НБУ в Швейцарии на базе решения Печерского райсуда Киева

18:27 14.06.2019
Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

Владелец "АэроСвита" возобновляет иск против Украины более чем на $695 млн

15:18 14.06.2019
ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

ПриватБанк проиграл кассацию в Верховном Суде в споре с компанией Коломойского

11:10 31.05.2019
Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов - НБУ

08:05 27.05.2019
Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

Коломойский: На предстоящих парламентских выборах буду симпатизировать "всем, кроме БПП"

11:46 24.05.2019
Коломойский - за перенос нового энергорынка на неопределенный срок до решения вопроса монополии в энергетике

Коломойский - за перенос нового энергорынка на неопределенный срок до решения вопроса монополии в энергетике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды за 2018г более 7,1 млрд грн

Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании статданных США

ДМК объявил о решении суда возбудить процесс банкротства предприятия

Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

"Фармак" направит на выплату дивидендов более 50 млн грн

"Укртрансгаз" начал прием документов для регистрации пользователей в платформе оператора ПХГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА