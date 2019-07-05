ДМК объявил о решении суда возбудить процесс банкротства предприятия

Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.), входящий в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" ("ИСД"), официальной объявил о решении Хозяйственного суда Днепропетровской области открыть производство по делу о банкротстве предприятия.

Как сообщается в информации компании, решение суда о начале банкротства датируется 31 мая 2019 года.

"В соответствии с законом "О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом" при возбуждении дела о банкротстве вводится процедура распоряжения имуществом. В настоящий момент предприятие имеет право направлять средства исключительно для расчетов, связанных с основной производственной деятельностью", - поясняется в информации предприятия.

При этом добавляется, что в период рассмотрения дела о банкротстве ДМК имеет существенные ограничения в правах предоставлять социальную помощь и финансировать социальную сферу.

"В 2018-2019 гг. ДМК выполнил свои обязательства перед городом, перечислив соответственно 60 млн грн на децентрализацию отапливаемой системы и 40 млн грн на приобретение автобусов для коммунального автопарка г. Каменское. Днепровский меткомбинат - субъект предпринимательской деятельности с особенным статусом градообразующего предприятия, которое обеспечивает рабочие места для 9500 лиц. Ежемесячно комбинат перечисляет налоги и собрания (обязательные платежи) в городскую казну, наполняя городской бюджет почти на 40%. Этот непростой период, связанный с открытием производства в деле о банкротстве ПАО "ДМК", предприятие рассчитывает работать в привычном режиме и пройти без простоев производства", - констатируется в информации компании.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления.

Предприятие контролирует корпорация "ИСД", основанная в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также ДМК, меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).