Экономика

12:33 05.07.2019

Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

1 мин читать
Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

Украина по состоянию на 4 июля 2019 года обмолотила зерновые и зернобобовые культуры на площади 2,5 млн га (25% прогноза), собрав 8,2 млн тонн зерна, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, аграрии собрали 4,85 млн тонн озимой пшеницы с 22% прогнозируемых площадей, 2,6 млн тонн ячменя с 75% площадей и 388,4 тыс. тонн гороха с 56%. Кроме того, сельхозпроизводители собрали 786 тыс. тонн озимого рапса с 30%.

По информации Минагропрода, уборка начата в 23 областях Украины.

Как сообщалось, Минагропрод прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 МГ на уровне 70,1 млн тонн.

Минсельхоз США прогнозирует урожай зерновых в Украине в этом году на уровне 73 млн тонн, экспорт – 51,2 млн тонн.

Теги: #зерно #украина #урожай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 05.07.2019
В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

В Украине на выходных немного потеплеет, везде пройдут кратковременные грозовые дожди

13:06 05.07.2019
В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

В преддверии выборов в Раду политики забыли, что в стране идет война

13:02 05.07.2019
Боец ВСУ ранен с начала суток пятницы на Донбассе

Боец ВСУ ранен с начала суток пятницы на Донбассе

12:51 05.07.2019
Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

Минздрав обжалует судебное решение о признании противоправной отмены порядка хранения Госреестра медтехники

12:43 05.07.2019
Нацсовет по телерадиовещанию предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров на приграничных территориях

Нацсовет по телерадиовещанию предлагает уменьшить на 70% лицензионный сбор для радиовещателей и провайдеров на приграничных территориях

12:18 05.07.2019
Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

Экспорт украинской агропродукции в ЕС за 5 мес. вырос на 30,8%

11:04 05.07.2019
Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

02:24 05.07.2019
Россия увеличивает количество войск у украинской границы

Россия увеличивает количество войск у украинской границы

20:36 04.07.2019
Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями Сийярто

Руководитель МИД Украины вызвал на беседу венгерского посла в связи с высказываниями Сийярто

18:14 04.07.2019
В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

В Раде зарегистрирован законопроект о моратории на ликвидацию и реорганизацию учреждений здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Moody’s считает "стабильным" прогноз банковской системы Украины

Акционеры Южного ГОКа намерены направить на дивиденды за 2018г более 7,1 млрд грн

Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Коломойский оценивает свои активы в $7,5-8 млрд

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Во Франции ожидают первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании статданных США

ДМК объявил о решении суда возбудить процесс банкротства предприятия

"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

Альпари Банк обжаловал в суде решение НБУ о штрафе в размере 2 млн грн

"Фармак" направит на выплату дивидендов более 50 млн грн

"Укртрансгаз" начал прием документов для регистрации пользователей в платформе оператора ПХГ

Кабмин подтвердил решение о дивидендах "Укрзализныци" в размере 30% от прибыли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА