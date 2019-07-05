Украина собрала 8,2 млн тонн раннего зерна с 23% площадей

Украина по состоянию на 4 июля 2019 года обмолотила зерновые и зернобобовые культуры на площади 2,5 млн га (25% прогноза), собрав 8,2 млн тонн зерна, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, аграрии собрали 4,85 млн тонн озимой пшеницы с 22% прогнозируемых площадей, 2,6 млн тонн ячменя с 75% площадей и 388,4 тыс. тонн гороха с 56%. Кроме того, сельхозпроизводители собрали 786 тыс. тонн озимого рапса с 30%.

По информации Минагропрода, уборка начата в 23 областях Украины.

Как сообщалось, Минагропрод прогнозирует рост урожая зерновых в 2019 году до 70,8 млн тонн при валовой уборке зерна в 2018/19 МГ на уровне 70,1 млн тонн.

Минсельхоз США прогнозирует урожай зерновых в Украине в этом году на уровне 73 млн тонн, экспорт – 51,2 млн тонн.