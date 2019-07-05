Экономика

12:25 05.07.2019

"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

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"Укрспирт" не может отгружать спирт из-за правовой коллизии

ГП "Укрспирт" не может отгружать спирт этиловый из-за несоответствия норм Налогового кодекса закону "О госрегулировании производства и оборота спирта этилового коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего", сообщила пресс-служба компании.

"В связи с введением в действие с 1 июля 2019 года отдельных положений Налогового кодекса Украины в ГП "Укрспирт" и наших контрагентов и покупателей возникли сложности с отгрузкой спирта. Этот законопроект был принят, чтобы усилить борьбу с контрафактом, упростить обращение технического спирта и запустить рынок биотоплива и спиртосодержащих веществ, но нуждался в подготовке регуляторных актов, регламентирующих применение системы электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП) к обороту спирта", – говорится в сообщении "Укрспирта".

По данным компании, "Укрспирт" и покупатель спирта должны зарегистрировать поставку спирта в реестре товарно-транспортных накладных, однако регистрация накладной на вывоз спирта этилового была исключена с Налогового кодекса (кодекс регулирует исключительно транспортировку водки и ликеро-водочных изделий). Таким образом, "Укрспирт" не может оформить накладную, а штраф за поставку спирта без надлежащей документации составляет 200% от стоимости поставки (минимум – 15 тыс. грн).

"Правовые коллизии фактически останавливают производственную деятельность предприятия из-за рисков применения штрафных санкций со стороны контролирующих органов. Предприятие имеет внешнеэкономические контракты … и штрафные санкции за нарушение условий договоров, в том числе графиков поставок", – отметили в пресс-службе.

По информации "Укрспирта", фактическая остановка поставок вынудит украинских производителей импортировать спирт.

ГП обратилось к Минфину, Минагропроду и ГФС с просьбой разъяснить, как осуществлять отгрузки в таких условиях, а также привести нормы Налогового кодекса в соответствие с другими законами.

Как сообщалось, "Укрспирт" согласовал с Министерством агрополитики и продовольствия стратегический план на 2019-2023 годы, который предусматривает инвестиции на этот период в размере 1,53 млрд грн, в частности, 311 млн грн инвестиций в 2019 году.

"Укрспирт" – крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. ГП находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП – более 36 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Теги: #спирт #налоговый_кодекс #укрспирт
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