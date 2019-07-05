Экономика

11:24 05.07.2019

"Фармак" направит на выплату дивидендов более 50 млн грн

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"Фармак" направит на выплату дивидендов более 50 млн грн

Фармацевтическая компания ПАО "Фармак" (Киев) направит на выплату дивидендов за 2018 год 50,185 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии НКЦБФР, такое решение принял набсовет компании 5 июля.

Конечный срок выплаты дивидендов 23 августа 2019 года.

Как сообщалось, ПАО "Фармак" по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль на 25,16% по сравнению с 2018 годом - до 1,05 млрд грн.

Активы компании за год возросли на 22,7% - до 5,66 млрд грн.

"Фармак" - производитель лекарственных средств европейского уровня, лидер фармацевтического рынка Украины по объемам продаж. Экспортирует продукцию в 20 стран мира.

В портфеле компании - 220 продуктовых досье. Ежегодно компания выводит на рынок до 20 новых препаратов.

В "Фармаке" функционируют 19 производственных линий, соответствующих требованиям GMP. Внедрена и постоянно совершенствуется фармацевтическая система качества в соответствии с нормативными требованиями и мировыми стандартами ISO, GMP. Ежегодно компания проходит около 15 международных инспекций.

В компании работает пять новейших лабораторий, собственный лабораторно-технологический комплекс R&D. С 2015 года действует собственный комплекс по производству субстанций (департамент по производству АФИ) в Шостке (Сумская обл.) плановой мощностью 100 тонн субстанций в год.

ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).

Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская.

Теги: #фармак #дивиденды
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