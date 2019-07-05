Экономика

11:18 05.07.2019

"Укртрансгаз" начал прием документов для регистрации пользователей в платформе оператора ПХГ

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"Укртрансгаз" начал прием документов для регистрации пользователей в платформе оператора ПХГ

АО "Укртрансгаз" начало сбор документов от заказчиков услуг хранения газа для регистрации пользователей в информационной платформе Оператора подземных хранилищ Украины, программное обеспечение которого находится в разработке.

Согласно сообщению компании, среди необходимых документов - сообщение на создание учетной записи уполномоченных лиц, письменные доверенности на них и доверенности на лиц с правом подписи документов, образцы личной подписи руководителя компании и серийный номер его электронной цифровой подписи.

После этого будут созданы учетные записи, о чем пользователям будет сообщено по электронной почте с дальнейшими указаниями по изменению пароля и других процедур защиты информации.

В конце июля "Укртрансгаз" проведет для пользователей презентацию платформы и серию обучающих тренингов. В эксплуатацию сервис будет запущен в августе 2019 года.

По состоянию на 3 июля 2019 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составляют 13,77 млрд куб. м, из которых 0,84 млрд куб. м – газ нерезидентов, который хранится в режиме "таможенный склад".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #газ #укртрансгаз #пхг
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