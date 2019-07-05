Экономика

10:41 05.07.2019

Увеличиваются шансы на принятие в США билля NOPEC, это грозит распадом картеля ОПЕК

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Увеличиваются шансы на принятие в США билля NOPEC, это грозит распадом картеля ОПЕК

Американские законодатели и Белый дом меняют отношение к давно рассматриваемому биллю, направленному против международного картеля ОПЕК. Это грозит мировому рынку нефти и финансов революционными сдвигами, заявил "Интерфаксу" источник в одной из российских ВИНК.

Он отметил, что нефть всегда была одним из товаров, определявших глобальную политическую повестку. "Мы сейчас являемся свидетелями достаточно сильных политических конфронтаций, некоторые из которых, по-видимому, связаны с тем, насколько меняется роль США. И мы видим, что две страны - Венесуэла и Иран, которые находятся сейчас на острие политической напряжённости, 10 лет назад добывали значимый объем нефти. Тогда их трудно было тронуть, потому что это бы означало существенные всплески на рынке нефти. 10 лет спустя США нарастили добычу практически на тот объем, который тогда добывали эти страны".

"Рост добычи в США - экономический, промышленный феномен - приводит к тому, что может значимо может меняться политика. В самых разных отношениях, начиная от того, что США становясь нетто-экпортером, становятся менее заинтересованы в том, что происходит в Персидском заливе, это более не предмет экономической зависимости и экономического интереса США. Наверное, Персидский залив должен становиться гораздо более важной точкой интереса для Китая и Индии, чем для США", - также заметил собеседник "Интерфакса".

"С другой стороны это даёт возможности преследовать политические цели без оглядки на то, как это повлияет на рынки сырья. Интересный пример этого - обсуждаемый в Конгрессе билль NOPEC, который предлагает распространить на картель ОПЕК антимонопольное законодательство США. Это будет новация в международном праве. Традиционно считалось, что страны и национальные компании обладают суверенитетом против применения национального права. По этой причине каждый раз когда похожие билли обсуждались в Конгрессе, приходил достаточно сильный сигнал от президента, что это этот билль не будет подписан (три раза с 2000 года такой билль обсуждался). Сейчас уникальная ситуация, в которой и президент, и конгресс выражают свое (по крайней мере, личное) одобрение подобной политике. В 2019 году законопроект был одобрен юридическим комитетом Палаты представителей: Дональд Трамп в своей книге 2011-го года писал, что поддерживает закон NOPEC, а сейчас периодически атакует ОПЕК, призывая к снижению цен, и Белый дом говорит, что США не поддерживают картели, искажающие рыночные механизмы", - сказал нефтяник.

"Это может быть достаточно значимый политический катаклизм. Одним из последствий принятия подобного билля, если угрозы сработают, может быть, фактический распад ОПЕК. С другой стороны, если страны-производители нефти решать противостоять тому, что они считают неоимпериализмом, стремлению к несправедливому разделу природной ренты, могут появиться новые очаги торговых войн. В частности, в случае принятия такого закона Саудовская Аравия пригрозила отказаться от доллара при расчетах за нефть. Полвека назад против этого героически боролся и смог предотвратить Генри Киссинджер. В 1974 после отказа США от "золотого стандарта" Саудовская Аравия была близка к переводу торговли нефтью на швейцарские франки, но в результате сделки, по которой США обязались обеспечить оборону Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия - продавать свою нефть только за доллары, а чуть позже уговорила другие страны ОПЕК делать так же, доллар закрепил свое положение как основной мировой валюты", - напомнил эксперт.

Теги: #сша #опек
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