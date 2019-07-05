"Укрхлебпром" заявляет о нехватке в 2019г продовольственной ржи для производства хлеба и хлебобулочных изделий

Дисбаланс спроса и предложения продовольственной ржи на внутреннем рынке привел к колебанию цен на отдельные виды хлебобулочной продукции, а цена на ржаную муку с начала текущего года выросла более чем в 2 раза - до 11 тыс. грн за тонну, говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по итогам встречи с председателем совета объединения "Укрхлебпром" Александром Васильченко.

По мнению главы "Укрхлебпрома", сегодня в Украине есть достаточно современных мощностей для производства продукции из твердых сортов пшеницы (макаронные изделия). В то же время отсутствие посевов такого сорта пшеницы в стране сдерживает развитие здоровой конкуренции продукции собственного производства с высокой добавленной стоимостью.

Председатель объединения отметил, что цена на ржаную муку с начала текущего года выросла более чем в два раза - до 11 тыс. грн за тонну, а в целом за 5 месяцев 2019 года цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный выросли в среднем на 7-8%.

Васильченко указал, что на современном этапе в Украине остается неурегулированным порядок взаимодействия производителей хлеба и хлебобулочных изделий с торговыми сетями по продукции с истекшим сроком реализации, в частности отсутствует финансовая ответственность торговых сетей при возврате данной продукции.

Председатель объединения также отметил необходимость пересмотра стандарта на пшеницу в части показателей содержания в ней клейковины и белка, что гарантировало бы соответствующие хлебопекарные свойства муки для производства хлеба высокого качества.

Александр Васильченко обратил внимание, что для отечественного рынка хлеба и хлебобулочных изделий характерен высокий уровень конкуренции. Доля предложения со стороны 6 крупнейших субъектов хозяйствования на внутреннем рынке не превышает 40%, а производственные мощности хлебопекарной отрасли не используются в полном объеме.