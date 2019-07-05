Глава НКЦБФР ожидает от новой политкоманды системного решения проблемы статуса регуляторов

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев ожидает от новой политической команды системного решения проблемы статуса регуляторов.

"К большому сожалению, пока нет видения системного решения этого вопроса и у новой политической команды, которая пришла к власти. Попытки частично или искусственно решить проблемы регуляторов приведут к краткосрочным и конъюнктурным политическим последствиям, сделают невозможным полноценное взаимодополняющее развитие финансового, аграрного, энергетического и телекоммуникационного секторов экономики нашей страны", – написал он в колонке издания "Экономическая правда".

Как подчеркнул Хромаев, при нынешнем законодательстве регуляторы в финансовой сфере не могут эффективно выполнять свои функции, поэтому необходимо внести изменения в Конституцию.

"Нацкомиссии в финансовой сфере, включая НКЦБФР, до сих пор не имеют ни необходимых полномочий, ни достаточного ресурсного обеспечения: финансового, человеческого, технического, ни соответствующего статуса для развития и качественного регулирования национального рынка капитала", – отметил глава НКЦБФР.