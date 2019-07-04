Экономика

17:11 04.07.2019

Минфин намерен инициировать изменение критериев риска налогоплательщика в СМКОР

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Минфин намерен инициировать изменение критериев риска налогоплательщика в СМКОР

Министерство финансов намерено инициировать изменения критериев риска налогоплательщика в системе мониторинга рисков СМКОР, для чего потребуется внести поправки в правительственное распоряжение от 21 февраля 2018 года №117, сообщается на сайте министерства по итогам рабочего совещания с участием замглавы ведомства Юрия Гелетия.

"Совместно с Государственной налоговой службой мы усовершенствуем работу систем. Наша цель – сделать процесс администрирования налогов простым и комфортным для добросовестного бизнеса. И, с другой стороны, сделать невозможными случаи злоупотреблений, и, соответственно, потерь для бюджета", – цитирует Гелетия пресс-служба Минфина в четверг.

Министерство планирует дополнить перечень критериев риска для определения положительной налоговой истории и критериями рисковых операций, определить порядок работы комиссии по включению или исключению из перечня рисковых плательщиков и перечень документов для исключения налогоплательщика из этого списка.

"Документы должны рассматриваться на протяжении семи рабочих дней. В случае прострочки предусматривается автоматическое решение в пользу плательщика налога", – указал Минфин.

Помимо этого, изменения будут содержать детализацию оснований внесения компании в список рисковых.

"Из порядка также предлагается исключить норму о пересмотре центральной комиссией решения комиссии регионального уровня. Таким образом, плательщик получит возможность административного обжалования решения об отказе регистрации налоговой накладной", – добавил Минфин.

Согласно сообщению, проект документа после доработки с учетом предложений бизнес-ассоциаций появится на сайте министерства в ближайшее время.

Министерство отмечает постоянное сокращение количества предприятий, которые подпадают под критерии риска. По состоянию на 1 июля 2019 года остановлена регистрация 0,09% от общего количества поданных накладных, свидетельствуют данные министерства.

Теги: #риск #минфин
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