Экономика

16:16 04.07.2019

Фонд энергоэффективности может заработать в полную силу только в следующем году

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Фонд энергоэффективности может заработать в полную силу только в 2020 году, считает руководитель жилищно-коммунальных программ Гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

"Сейчас происходит тестирование процедур. Фонд пока работает только для ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов – ИФ), первые проекты еще не реализованы. Я думаю, он заработает в полную силу уже в следующем году", – сказала Бойко в ходе пресс-конференции Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности.

Ранее эксперт прогнозировала полноценный запуск Фонда энергоэффективности на июль 2019 года, однако изменила свое мнение. "Я верю в первые проекты, но не верю в массовый продукт. Почему? Потому что сейчас эти проекты финансируются за счет доноров, это не процедуры самого Фонда", – отметила Бойко.

По ее словам, в таких условиях "теплые кредиты" для ОСМД будут необходимы в 2020 году.

"Возможно, через несколько лет мы придем к тому, что все будет завязано на Фонде, и он будет работать и с физическими лицами, и с ОСМД. Но пока не видим каких-то конкретных действий от Фонда, поэтому "теплые кредиты" для ОСМД как минимум нужны будут в следующем году, если не до конца года, то на достаточно длительный срок", – добавила Бойко.

Как сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук, ведомство разработало предложения по программе софинансирования "теплых кредитов" в размере 2 млрд грн.

"Расчет мы делали на 2 млрд грн софинансирования, включая индивидуальный жилой фонд. Посмотрим, как Верховная Рада и правительство примет этот вопрос. Пока что ориентир – все те же 400 млн грн", – рассказал Савчук.

Он также уточнил, что по состоянию на 1 июля в текущем году на энергоэффективные меры привлечено 1 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины дополнительно выделил 380,6 млн грн на программу "теплые кредиты" для ОСМД.

Кабмин в 2018 году выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн – на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических). Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

В конце мая-2019 вице-премьер - министр регионального развития, строительства и ЖКЗ Геннадий Зубко сообщил, что Фонд энергоэффективности вместе с донорами в настоящее время тестирует все процедуры и процессы с 15 пилотными ОСМД: семь домов идут на комплексную модернизацию, а восемь – на легкую. Он рассчитывает, что до конца текущего года по 15 пилотным проектам уже будет результат.

Теги: #украина #фонд_энергоэффективности
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