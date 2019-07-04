Экономика

13:28 04.07.2019

Саудовская Аравия и Кувейт как никогда близки к возобновлению добычи в нейтральной зоне

2 мин читать
Саудовская Аравия и Кувейт как никогда близки к возобновлению добычи в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт как никогда близки к возобновлению добычи в нейтральной зоне после прорыва в переговорах между двумя странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Эр-Рияд и Кувейт еще не пришли к финальному соглашению, однако, за последние месяцы они добились серьезного прогресса в решении вопросов, становившихся камнем преткновения в предыдущих переговорах.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 гг. привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Источники отмечают, что после встреч в Эр-Рияде, прошедших в июне, обе страны начали готовить новые документы для очередного раунда переговоров.

Следующая встреча представителей Саудовской Аравии и Кувейта состоится в Кувейте в этом месяце. Если стороны смогут окончательно согласовать технические детали, добыча на месторождениях Khafji и Wafra в нейтральной зоне возобновится, отмечают источники.

Сложно сказать, однако, будет ли производство возобновлено в полном объеме в случае заключения соглашения, учитывая недавнее продление договоренностей об ограничении добычи странами ОПЕК+.

Саудовская Аравия и Кувейт провели несколько частных встреч с 2015 года и в какой-то момент были близки к подписанию соглашения, однако в последний момент разошлись во мнениях относительно текста финальных документов, касающихся спорных вопросов принадлежности территорий, отмечают источники.

В этот раз, по их словам, обе стороны заинтересованы в окончательном разрешении спора.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Wafra и Khafji - два основных месторождения, находящихся в нейтральной зоне.

Особая важность этого региона для нефтедобычи в данный момент заключается в том, что санкции в отношении Венесуэлы и Ирана привели к сокращению поставок на мировой рынок тяжелой высокосернистой нефти - именно эту нефть добывают в нейтральной зоне.

Разногласия в отношениях Саудовской Аравии и Кувейта возникли в связи с тем, что Эр-Рияд продлил соглашение с Chevron, разрабатывавшей месторождение Wafra, до 2039 года, не проконсультировавшись с Кувейтом.

Теги: #кувейт #нефть #саудовская_аравия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:35 02.07.2019
Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

18:10 02.07.2019
Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $63,45 за баррель

Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $63,45 за баррель

17:34 02.07.2019
Саудовская Аравия размещает два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро

Саудовская Аравия размещает два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро

09:47 02.07.2019
Нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики, Brent торгуется около $65 за баррель

Нефть дешевеет на сигналах ослабления мировой экономики, Brent торгуется около $65 за баррель

10:01 26.06.2019
Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

Потери бюджетов от теневого рынка нефтепродуктов в Украине составляют около 10 млрд грн

10:27 24.06.2019
Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

Нефть умеренно дорожает после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $65,5 за баррель

18:31 20.06.2019
Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках

Нефть подорожала до максимума за 3 недели на геополитических рисках

09:47 20.06.2019
Цены на нефть растут в ожидании торговых переговоров и встречи ОПЕК+

Цены на нефть растут в ожидании торговых переговоров и встречи ОПЕК+

14:26 18.06.2019
Цены на нефть снижаются на фоне обсуждений даты встречи ОПЕК, Brent торгуется у $60,6 за баррель

Цены на нефть снижаются на фоне обсуждений даты встречи ОПЕК, Brent торгуется у $60,6 за баррель

11:11 18.06.2019
Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций

Exxon получит от Минфина США новые документы, связанные со штрафом из-за антироссийских санкций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

ПОСЛЕДНЕЕ

Нерезиденты за неделю увеличили портфель ОВГЗ Украины еще на 3,9 млрд грн

Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Финский концерн Metso объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec

Китай готовится возобновить закупки сельхозтоваров в США, продолжит покупать свинину

Сервис вызова такси Bolt откроет офис и R&D-центр в UNIT.City

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

"Нафтогаз" 4 июля проведет первые торги по продаже природного газа на УЭБ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА