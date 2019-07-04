Саудовская Аравия и Кувейт как никогда близки к возобновлению добычи в нейтральной зоне

Саудовская Аравия и Кувейт как никогда близки к возобновлению добычи в нейтральной зоне после прорыва в переговорах между двумя странами, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Эр-Рияд и Кувейт еще не пришли к финальному соглашению, однако, за последние месяцы они добились серьезного прогресса в решении вопросов, становившихся камнем преткновения в предыдущих переговорах.

Конфликты между Саудовской Аравией и Кувейтом в 2014-2015 гг. привели к полной приостановке производства нефти в нейтральной зоне, где может добываться порядка 500 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Источники отмечают, что после встреч в Эр-Рияде, прошедших в июне, обе страны начали готовить новые документы для очередного раунда переговоров.

Следующая встреча представителей Саудовской Аравии и Кувейта состоится в Кувейте в этом месяце. Если стороны смогут окончательно согласовать технические детали, добыча на месторождениях Khafji и Wafra в нейтральной зоне возобновится, отмечают источники.

Сложно сказать, однако, будет ли производство возобновлено в полном объеме в случае заключения соглашения, учитывая недавнее продление договоренностей об ограничении добычи странами ОПЕК+.

Саудовская Аравия и Кувейт провели несколько частных встреч с 2015 года и в какой-то момент были близки к подписанию соглашения, однако в последний момент разошлись во мнениях относительно текста финальных документов, касающихся спорных вопросов принадлежности территорий, отмечают источники.

В этот раз, по их словам, обе стороны заинтересованы в окончательном разрешении спора.

Нейтральная зона, площадь которой составляет более 5,7 тыс. квадратных километров, была создана в рамках соглашения между Кувейтом и Саудовской Аравией 1922 года. В 1970 года страны договорились разделить эту зону, присоединив по ее половине к своим территориям при совместном использовании ее нефтяных ресурсов.

Wafra и Khafji - два основных месторождения, находящихся в нейтральной зоне.

Особая важность этого региона для нефтедобычи в данный момент заключается в том, что санкции в отношении Венесуэлы и Ирана привели к сокращению поставок на мировой рынок тяжелой высокосернистой нефти - именно эту нефть добывают в нейтральной зоне.

Разногласия в отношениях Саудовской Аравии и Кувейта возникли в связи с тем, что Эр-Рияд продлил соглашение с Chevron, разрабатывавшей месторождение Wafra, до 2039 года, не проконсультировавшись с Кувейтом.