Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявляет, что трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года будут возобновлены уже в сентябре текущего года.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре", - сообщил Шефчович в четверг в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва по результатам заседания саммита ЕС.