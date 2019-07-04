Экономика

12:07 04.07.2019

Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

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Переговоры о транзите российского газа через Украину будут возобновлены в сентябре

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович заявляет, что трехсторонние переговоры в формате Украина-РФ-Европейская комиссия о транзите российского газа по территории Украины с 2020 года будут возобновлены уже в сентябре текущего года.

"Трехсторонние переговоры о транзите российского газа по территории Украины под моим председательством будут возобновлены уже в сентябре", - сообщил Шефчович в четверг в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва по результатам заседания саммита ЕС.

Теги: #газ #шефчович #россия #украина #ес
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