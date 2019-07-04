Экономика

11:44 04.07.2019

Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

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Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Министерство финансов Украины на начало июля увеличило прогнозную оценку платежей в счет погашения и обслуживания государственного долга в 2020 году до 351,88 млрд грн, что на 16,08 млрд грн больше по сравнению с прогнозом на начало июня и на 52 млрд грн – по сравнению с ожидаемым показателем на начало года.

Согласно данным на сайте Минфина, прогнозируемые выплаты по внутреннему долгу на 13,69 млрд грн выше показателей месячной давности – 170,72 млрд грн, в том числе – 64,54 млрд грн на обслуживание.

Прогноз выплат по внешнему долгу после снижения в апреле-июне вырос на 2,39 млрд грн – до 181,16 млрд грн, из них обслуживание занимает 52,45 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Как и ранее, пиковые периоды выплат по госдолгу в 2020-м прогнозируются в первом и третьем кварталах – 107,42 млрд грн и 124,51 млрд грн соответственно.

Традиционно повышение коснулось и прогноза оценки платежей в текущем году – на 6,41 млрд грн по сравнению с июньскими показателями – до 487,96 млрд грн, из них по внутреннему долгу – 344,32 млрд грн.

Согласно прогнозу, в третьем квартале этого года выплаты составят 133,81 млрд грн (прогноз на начало года – 93,89 млрд грн), в четвертом – 83,02 млрд грн (51,41 млрд грн).

По данным Национального банка Украины, общий объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала 2019 года по 3 июля увеличился на 17,12 млрд грн – до 772,823 млрд грн.

Одновременно портфель ОВГЗ Нацбанка с начала года сократился на 11,01 млрд грн – до 337,088 млрд грн, банков – на 28,7 млрд грн, до 345,759 млрд грн.

Теги: #госдолг #прогноз #минфин
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