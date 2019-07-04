Китай готовится возобновить закупки сельхозтоваров в США, продолжит покупать свинину

Китай намерен возобновить закупки американских сельскохозяйственных товаров в качестве жеста доброй воли на фоне перезапуска торговых переговоров США и Пекина.

Тем не менее, объемы закупок будут меньше, чем в ходе предыдущего "перемирия", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Среди сельхозтоваров, покупка которых планируется - соя-бобы, кукуруза и свинина. Объемы закупок будут зависеть от хода торговых переговоров, отмечают источники.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин, встреча которых прошла в рамках саммита G20 в Осаке в минувшие выходные, договорились возобновить торговые переговоры.

Планируемые закупки Китаем американских сельхозтоваров не являются частью договоренностей, достигнутых лидерами двух стран в Осаке, отмечают источники.

В ходе предыдущего "перемирия" в декабре прошлого года Китай пообещал закупать в Штатах соя-бобы, свинину и кукурузу в объеме свыше 20 млн тонн.

После того, как переговоры с США в мае развалились, Китай заявил, что продолжит эти закупки, но отсрочил некоторые поставки.

Нынешний осторожный тон КНР показывает, что Пекин не хочет обещать Вашингтону слишком много до тех пор, пока отсутствует торговое соглашение между двумя странами, отмечают источники.

Китай также сообщил, что продолжит закупать свинину в США и других странах, поскольку собственное производство свинины уменьшилось на фоне африканской чумы свиней, резко сократившей поголовье.

Импорт свинины из Штатов в мае вырос до максимума за год, превысив уровень июля прошлого года, когда Китай еще не ввел 62%-ную пошлину на поставляемую из США свинину в качестве ответной меры на американские пошлины.