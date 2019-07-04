Экономика

10:39 04.07.2019

Сервис вызова такси Bolt откроет офис и R&D-центр в UNIT.City

2 мин читать
Сервис вызова такси Bolt откроет офис и R&D-центр в UNIT.City

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify), разработавший приложение для заказа автомобилей, в августе откроет офис в инновационном парке UNIT.City (Киев), сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Переезд в UNIT.City открывает для нас новые возможности и перспективы. Мы будем рады стать частью экосистемы UNIT.City. Надеемся, что это станет новым этапом в развитии компании, а также даст толчок к запуску новых проектов, новому перспективному партнерству, новым инициативам", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Кроме того, как отмечается в сообщении, компания также планирует создать свой научно-исследовательский центр (R&D) в UNIT.City. К концу 2019 года в Bolt намерены начать набор разработчиков в свой R&D-центр.

"Последнее исследование PwC (PricewaterhouseCoopers – ИФ) выделяет пять ключевых трендов развития рынка транспорта и логистики Центральной и Восточной Европы. Первым пунктом значится диджитализация. 68% опрошенных компаний ожидают прорыва благодаря технологиям. То, что один из 160 европейских "единорогов" (Bolt – ИФ) решил открыть свой офис, а также центр исследований и разработок в UNIT.City однозначно усилит как инновационный парк, так и стартап-экосистему всего Киева. Компания получит доступ к тысяче студентов на территории, а ее сотрудники присоединятся к сообществу единомышленников, будут посещать лучшие отраслевые мероприятия и создавать новые крутые продукты и сервисы", - цитирует пресс-служба сервиса СЕО и управляющего партнера UNIT.City Макса Яковера.

Как сообщалось, в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

По состоянию на июль 2019 года Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #unitcity #bolt
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:17 14.03.2019
Сервис по заказу такси Bolt запускается во Львове

Сервис по заказу такси Bolt запускается во Львове

13:19 22.02.2019
ДТЭК открыл образовательную бизнес-платформу Academy DTEK в UNIT.City

ДТЭК открыл образовательную бизнес-платформу Academy DTEK в UNIT.City

16:08 29.01.2019
Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний – 4 тыс.

Украинские стартапы в 2018г привлекли $290 млн, количество ИТ-специалистов достигло 184,7 тыс., а количество ИТ-компаний – 4 тыс.

12:47 20.11.2018
Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

Snapchat разместил офис и R&D подразделение в UNIT.City в Киеве

13:46 21.09.2018
Киевсовет согласовал аренду 22,2 га под офисно-жилую застройку в UNIT.City

Киевсовет согласовал аренду 22,2 га под офисно-жилую застройку в UNIT.City

15:42 16.07.2018
UFuture Хмельницкого поможет в создании в Казахстане аналога UNIT.City

UFuture Хмельницкого поможет в создании в Казахстане аналога UNIT.City

14:59 18.05.2018
Бизнесмен Хмельницкий хочет расширить UNIT.City в Киеве до 26 га

Бизнесмен Хмельницкий хочет расширить UNIT.City в Киеве до 26 га

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

ПОСЛЕДНЕЕ

Минфин Украины на 16 млрд грн повысил прогноз платежей по госдолгу в 2020г

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Финский концерн Metso объединит горнодобывающее подразделение с компанией Outotec

Китай готовится возобновить закупки сельхозтоваров в США, продолжит покупать свинину

Правительство Украины прогнозирует рост дефицита торгового баланса Украины в 2020-2022гг

Зеленский призвал канадский бизнес инвестировать в Украину, в приоритете – проекты по восстановлению Донбасса

"Нафтогаз" 4 июля проведет первые торги по продаже природного газа на УЭБ

"Нафтогаз" направил на дивиденды 30% от чистой прибыли за 2018г, оспорил решение Кабмина о 90%

НКРЭКУ оспорила решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго" по иску НЗФ

Аэропорт "Запорожье" за полгода увеличил пассажиропоток почти на 33,5%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА