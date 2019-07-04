Сервис вызова такси Bolt откроет офис и R&D-центр в UNIT.City

Сервис по заказу такси Bolt (ранее - Taxify), разработавший приложение для заказа автомобилей, в августе откроет офис в инновационном парке UNIT.City (Киев), сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Переезд в UNIT.City открывает для нас новые возможности и перспективы. Мы будем рады стать частью экосистемы UNIT.City. Надеемся, что это станет новым этапом в развитии компании, а также даст толчок к запуску новых проектов, новому перспективному партнерству, новым инициативам", - цитирует пресс-служба регионального менеджера Bolt Тараса Потичного.

Кроме того, как отмечается в сообщении, компания также планирует создать свой научно-исследовательский центр (R&D) в UNIT.City. К концу 2019 года в Bolt намерены начать набор разработчиков в свой R&D-центр.

"Последнее исследование PwC (PricewaterhouseCoopers – ИФ) выделяет пять ключевых трендов развития рынка транспорта и логистики Центральной и Восточной Европы. Первым пунктом значится диджитализация. 68% опрошенных компаний ожидают прорыва благодаря технологиям. То, что один из 160 европейских "единорогов" (Bolt – ИФ) решил открыть свой офис, а также центр исследований и разработок в UNIT.City однозначно усилит как инновационный парк, так и стартап-экосистему всего Киева. Компания получит доступ к тысяче студентов на территории, а ее сотрудники присоединятся к сообществу единомышленников, будут посещать лучшие отраслевые мероприятия и создавать новые крутые продукты и сервисы", - цитирует пресс-служба сервиса СЕО и управляющего партнера UNIT.City Макса Яковера.

Как сообщалось, в начале марта сервис по заказу такси Taxify провел ребрендинг, изменив название на Bolt.

Тaxify запустился в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018 года компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, пообещав зайти и в другие крупные города Украины.

По состоянию на июль 2019 года Bolt работает в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Компания Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.