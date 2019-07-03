Экономика

17:40 03.07.2019

"Нафтогаз" 4 июля проведет первые торги по продаже природного газа на УЭБ

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"Нафтогаз" 4 июля проведет первые торги по продаже природного газа на УЭБ

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" проведет торги по продаже природного газа на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 4 июля.

Как сообщила пресс-служба компании, планируется реализовать 500 тыс. куб. м ресурса июля, разделенных на 10 лотов, по стартовой цене 5 423,14 грн за тыс. куб. м (с НДС).

Участие в торговых сессиях могут принимать аккредитованные члены биржи, которые прошли процедуру KYC.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" был создана "Нафтогазом Украины" в августе 2018 года для поставки газа промышленным предприятиям.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #уэб #торги
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