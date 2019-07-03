Кабмин будет предлагать заложить в проект госбюджета-2020 объем финансирования дорожных работ не менее 75 млрд грн

Кабинет министров Украины при формировании проекта государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал Гройсман во время ознакомления с реконструкцией участка трассы М-06 "Киев – Чоп" (северный объезд Житомира длиной 22,3 км) в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства напомнил, что за 2 года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.