Экономика

12:29 03.07.2019

Кабмин будет предлагать заложить в проект госбюджета-2020 объем финансирования дорожных работ не менее 75 млрд грн

1 мин читать
Кабмин будет предлагать заложить в проект госбюджета-2020 объем финансирования дорожных работ не менее 75 млрд грн

Кабинет министров Украины при формировании проекта государственного бюджета на 2020 год будет предлагать увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", - сказал Гройсман во время ознакомления с реконструкцией участка трассы М-06 "Киев – Чоп" (северный объезд Житомира длиной 22,3 км) в среду, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава правительства напомнил, что за 2 года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог. Объем финансирования работ увеличивался из года в год. В этом году он составил 56 млрд грн.

Теги: #гройсман #госбюджет #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:20 02.07.2019
Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

10:19 02.07.2019
Госбюджет в июне недовыполнен по доходам на 18%

Госбюджет в июне недовыполнен по доходам на 18%

09:35 29.06.2019
Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

14:24 27.06.2019
"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

12:15 27.06.2019
Кабмин одобрил привлечение кредита от ЕБРР в сумме EUR149 млн на модернизацию электросетей

Кабмин одобрил привлечение кредита от ЕБРР в сумме EUR149 млн на модернизацию электросетей

11:28 27.06.2019
Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

Чаще других будущим премьером украинцы видят Бойко, Тимошенко и Гройсмана

10:09 27.06.2019
Кабмин одобрил создание территориальных органов Госналоговой службы как отдельных юрлиц

Кабмин одобрил создание территориальных органов Госналоговой службы как отдельных юрлиц

09:55 27.06.2019
Правительство отстранило главу Госрезерва до окончания дисциплинарного производства

Правительство отстранило главу Госрезерва до окончания дисциплинарного производства

06:13 27.06.2019
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

18:47 26.06.2019
Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн

Представитель Зеленского отрицает возможность коллапса рынка электроэнергии от решение суда по тарифам "Укрэнерго"

Канадская компания Vermilion Energy совместно с украинской выиграла право на разработку трех нефтегазовых участков в Украине

Реформы в Украине позволят ускорить экономический рост свыше 5-6% в год - Липтон

ГНС Украины вскоре представит первые 12 кейсов по трансфертному ценообразованию – глава Минфина

Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

Минфин вновь добился снижения доходности гривневых ОВГЗ до года

Sinopec открыла первую комбинированную АЗС для заправки и зарядки автомобилей

"ДТЭК Нефтегаз" направил акционерам "Одессаоблэнерго" предложение о выкупе

Львовский Innovation District IT Park планирует привлечь на строительство до $100 млн у ЕБРР и IFC

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА