Экономика

11:38 03.07.2019

"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн

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"Укрзализныця" оценивает необходимые инвестиции на обновление локомотивного парка в 73 млрд грн

АО "Укрзализныця" оценивает необходимый объемом инвестирования в обновление локомотивной тяги в 73 млрд грн, в частности, 13 млрд грн в обновление парка тепловозов и 60 млрд грн - в закупку и модернизацию электровозов, сообщается на сайте компании.

"Для развития железнодорожных перевозок необходимо существенно обновить локомотивы и вагоны, а также расширить узкие места инфраструктуры, что требует немалых инвестиций. Обновление парка тепловозов в последующие годы стоит больше 13 млрд грн", - указано в сообщении.

По данным компании, эти средства нужны на приобретение 40 тепловозов ТЕ33АС (5,2 млрд грн), капремонт 60 тепловозов 2ТЭ116 (1,5 млрд грн), текущий ремонт локомотивов (2,4 млрд грн), а также на восстановление и ремонт маневровых локомотивов (4,4 млрд грн).

По словам директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского, потребность в финансировании электровозов составляет почти 60 млрд грн до 2025 года.

"Потенциальный объем рынка вагонов в ближайшие годы составляет более 64 тыс. вагонов, поскольку только в собственности "Укрзализныци" почти 64 тыс. грузовых вагонов старше 25 лет. Среди них более 17 тыс. полувагонов, более 11 тыс. зерновозов, 6 тыс. цистерн и около 4 тыс. фитинговых платформ, а также другой подвижной состав", - отмечают в компании.

Саболевский сообщил, что мультипликатор инвестиций для экономики Украины в вагоны - более трех, а локализация производства более 90%. По его словам, компания планирует приобрести 5 тыс. полувагонов в рамках проекта с ЕБРР.

Он также отметил, что при электрификации до 2025 года участков Изов-Ковель и Долинская-Николаев-Колосовка уменьшится потребность в магистральных тепловозах и расходы на обеспечение перевозочного процесса, поскольку себестоимость перевозок тепловозами в 4,4 раза выше, чем электротягой.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2019 году планирует продолжать сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО) для финансирования новых проектов.

Омелян в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил, что ожидает невыполнения плана по капинвестициям "Укрзализныцей" из-за необходимости выплат по евробондам.

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в пять раз превысил предложение. "Укрзализныця" размещает 5-летние еврооблигации на $500 млн под 8,25% годовых с целью погашения бридж-кредита Ощадбанка и амортизации евробондов-2016 года.

Теги: #инвестиции #укрзализныця #локомотивы
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