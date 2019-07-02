Экономика

18:50 02.07.2019

Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

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Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

 Снижение процентных ставок американским центробанком необходимо только в том случае, если будет поступать больше негативных экономических данных, полагает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер.

Выступая в Лондоне во вторник, Местер заявила, что хотя она по-прежнему ожидает сохранения хороших показателей экономического роста в стране в этом году, однако сейчас она видит "некоторый шанс" ухудшения, который потребует сокращения ставок, сообщает MarketWatch.

По словам главы ФРБ Кливленда, пока еще слишком рано с уверенностью говорить о том, по какому пути пойдет экономика. За последние десятилетия экономика США продемонстрировала устойчивость к различным потрясениям, отметила она.

"Если я увижу несколько слабых отчетов с рынка труда, дальнейшее снижение производственной активности, указания на ослабление инвестиций бизнеса и потребления, а также сокращение долгосрочных прогнозов инфляции, я буду расценивать это как свидетельство того, что базовый вариант смещается в сторону сценария слабого роста", - сказала Местер. Это потребует снижения процентных ставок, добавила она.

С другой стороны, если экономика переживет это ослабление, Местер не стала бы поддерживать сокращение ставок просто как реакцию на более низкие показатели инфляции, наблюдаемые в последние несколько месяцев.

По ее мнению, уменьшение стоимости кредитования может только усилить негативные настроения. Она предпочла бы, чтобы ФРС придерживалась политики терпения, как это было в 2016 году, и сохраняла ставки стабильными.

Президент ФРБ Кливленда войдет в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в следующем году.

По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, как и ожидалось.

Согласно прогнозам "точечных графиков" (dot plot), восемь из 17 членов руководителей ЦБ ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Таким образом, Федрезерв дал понять, что готов впервые более чем за десять лет снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики США.

Теги: #сша #фрб #ставка
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