Экономика

18:40 02.07.2019

Минфин вновь добился снижения доходности гривневых ОВГЗ до года

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Минфин вновь добился снижения доходности гривневых ОВГЗ до года

Министерство финансов Украины на первичных аукционах во вторник смогло понизить ставку отсечения по четырехмесячным гривневым бумагам с 17,75% до 17,44%, по семимесячным – с 18,25% до 17,94% и по 12-месячным – с 18,4% до 18,3%.

Согласно результатам на сайте Минфина, для снижения ставок по бумагам до года Минфин пожертвовал спросом в 2,42 млрд грн (здесь и далее по спросу – по номиналу), довольствовавшись 3,01 млрд грн.

Две трети этой суммы было привлечено от размещения годичных бумаг, тогда как предложение четырех- и семимесячным было ограничено 500 млн грн.

В результате ему удалось также немного понизить средневзвешенные ставки размещения: по четырехмесячным бумагам – с 17,5% до 17,44%, по семимесячным – с 18% до 17,91% и по 12-мес. – с 18,33% до 18,23%.

Что касается облигаций с погашением через 15 месяцев, два и три года, то ставки по ним остались прежними – соответственно 18%, 17,95% и 16,95% годовых, хотя объемы размещения увеличились и суммарно составили 5,03 млрд грн, вероятно, вновь во многом за счет участия нерезидентов.

Предложение долларовых ОВГЗ на первых во втором полугодии аукционах отсутствовало. Накануне Минфин опубликовал график аукционов на третий квартал, согласно которому планирует ежемесячно проводить первичные аукционы по продаже ОВГЗ в долларах (16 июля, 13 августа и 10 сентября) и один раз – в евро (27 августа), предлагая на них годичные и двухлетние бумаги.

Согласно графику, каждый вторник по-прежнему будут предлагаться гривневые облигации с погашением через три, шесть и 12 месяцев.

Помимо того, ведомство будет чередовать на аукционах раз в две недели двухлетние и трехлетние гривневые бумаги и четырежды предложит пятилетние (9 и 30 июля, 27 августа и 24 сентября).

Минфин ранее неоднократно менял график проведения аукционов, в частности, в июне он впервые предложил рынку шестилетние гривневые облигации, которые пользовались спросом нерезидентов. А на аукционах 2 июля он внепланово выставил 15-мес. бумаги, которые последний раз предлагались 22 мая.

Теги: #овгз #гривна #минфин
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