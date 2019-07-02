Sinopec открыла первую комбинированную АЗС для заправки и зарядки автомобилей

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec открыла первую автозаправочную станцию, на которой водители смогут заправлять машины традиционным углеводородным топливом и водородом, а также заряжать электромобили.

АЗС комбинированного типа построена в городе Фошань (провинция Гуандун), сообщает агентство "Синьхуа".

Она способна обеспечить заправку до 500 кг водорода в сутки и ориентирована на общественный транспорт и машины, использующие это топливо. На заправку автобуса уходит 4 минуты, одна заправка позволяет проехать 300 км при "нулевых" выбросах углекислого газа.

В течение этого года Sinopec планирует создать еще 3 такие АЗС в Фошане и расположенном по соседству городе Юньфу, сообщили в компании.