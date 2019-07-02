Экономика

18:26 02.07.2019

Sinopec открыла первую комбинированную АЗС для заправки и зарядки автомобилей

1 мин читать
Sinopec открыла первую комбинированную АЗС для заправки и зарядки автомобилей

Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec открыла первую автозаправочную станцию, на которой водители смогут заправлять машины традиционным углеводородным топливом и водородом, а также заряжать электромобили.

АЗС комбинированного типа построена в городе Фошань (провинция Гуандун), сообщает агентство "Синьхуа".

Она способна обеспечить заправку до 500 кг водорода в сутки и ориентирована на общественный транспорт и машины, использующие это топливо. На заправку автобуса уходит 4 минуты, одна заправка позволяет проехать 300 км при "нулевых" выбросах углекислого газа.

В течение этого года Sinopec планирует создать еще 3 такие АЗС в Фошане и расположенном по соседству городе Юньфу, сообщили в компании.

Теги: #sinopec #зарядка #автомобили #азс #китай #заправка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:40 02.07.2019
Лондон пригрозил Пекину последствиями в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу

Лондон пригрозил Пекину последствиями в случае несоблюдения китайско-британской декларации по Гонконгу

16:56 02.07.2019
Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

21:28 01.07.2019
Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих – СМИ

21:27 01.07.2019
Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих

Полиция Гонконга очистила здание законодательного собрания от протестующих

05:13 01.07.2019
Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

Полиция Гонконга применила силу против участников демонстраций

06:38 30.06.2019
Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

14:52 29.06.2019
перенесла виробництво Mac Pro в Китай

перенесла виробництво Mac Pro в Китай

10:02 29.06.2019
Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

06:11 29.06.2019
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

18:54 27.06.2019
Запрет на ввоз легковых авто из РФ ограничит выбор новых бюджетных авто в пользу подержанных

Запрет на ввоз легковых авто из РФ ограничит выбор новых бюджетных авто в пользу подержанных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение суда по тарифам для "Укрэнерго" делает невозможным функционирование новой модели рынка э/э

Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

НБУ увеличил число системно-важных банков до 14

Сбережения украинцев в I кв.-2019 сократились на 49 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ФРБ Кливленда пока не поддерживает снижение процентных ставок в США

Минфин вновь добился снижения доходности гривневых ОВГЗ до года

"ДТЭК Нефтегаз" направил акционерам "Одессаоблэнерго" предложение о выкупе

Львовский Innovation District IT Park планирует привлечь на строительство до $100 млн у ЕБРР и IFC

Нефть продолжает дешеветь, Brent на уровне $63,45 за баррель

ДТЭК инвестирует в разведку и разработку Зинковской площади 1,2 млрд грн

Саудовская Аравия размещает два транша евробондов общим объемом 3 млрд евро

ТРЦ Art Mall продал часть паркинга под строительство нового дельфинария "Немо" с гостиницей

Украина может организовать новый конкурс по нефтегазовым СРП в 2020 г.

Доллар снижается на фоне возобновившихся опасений за мировую экономику

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА