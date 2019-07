Львовский Innovation District IT Park планирует привлечь на строительство до $100 млн у ЕБРР и IFC

Innovation District IT Park во Львове, начало строительства первой очереди которого запланировано на осень этого года, планирует привлечь кредиты от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC) на сумму до $100 млн, сообщил инициатор проекта и его миноритарный совладелец, директор Galereja Centre Владимир Женчак агентству "Интерфакс-Украина".

В кулуарах конференции Lviv IT Jazz 2019, прошедшей на днях, он уточнил, что в настоящее время ведутся переговоры с этими международными финансовыми организациями.

Женчак выразил надежду, что успешно завершить их удастся уже до конца этого года.

Глава украинского офиса ЕБРР Марина Петров в кулуарах этой конференции подтвердила агентству факт ведения таких переговоров. Она уточнила, что подписание предварительных договоров аренды с будущими резидентами бизнес-парка повышает интерес к этому проекту.

В ходе конференции 28 июня такие договоры с одним из инвесторов и застройщиком проекта - Galereja Centre подписали пять ИТ-компаний Львова, которые разместят в бизнес-парке свои офисы: SoftServe, Intellias, N-iX, Perfectial и GlobalLogic.

Женчак уточнил агентству, что первую фазу строительства площадью 110 тыс. кв. м и стоимостью около $180 млн планируется завершить за 24 месяца. Он напомнил, что мажоритарным акционером проекта выступает канадская Brookfield&Partners, а еще одним инвестором – Horizon Capital.

Как отмечается в материалах IT Park, в первую очередь войдут шесть восьмиэтажных офисных зданий, 18-этажный бизнес-центр и отдельный комплекс компьютерных лабораторий на 2000 кв. м, мультифункциональный центр с фудкортом, спорткомплексом, зоной для развлечений и шопинга.

В ходе конференции был представлен также обновленный дизайн Innovation District IT Park с более современными фасадами зданий, украшенными стеклянными элементами.

Как сообщалось, в прошлом году во время конференции Lviv IT Cluster совместно с инвесторами официально заложили капсулу Innovation District IT Park. Он расположится на участке 10 га между ул. Стрыйская, Чмолы, Луганская и Козельницкая во Львове.

Lviv IT Cluster – сообщество IT-компаний во Львове. Кроме проведения профильных мероприятий, занимается проектами инфраструктуры IT-сферы в городе. В частности, в марте 2018 года IT-кластер ввел в эксплуатацию ЖК IT House на 72 квартиры во Львове. Среди проектов сообщества также строительство коттеджного городка для айтишников IT Village на 133 дома возле Львова и проект IT House 2.0 на 150 квартир.

ООО "Галерея-Центр" создано в 2001 году. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания выступала девелопером торгово-развлекательного центра "Форум Львов". Кроме того, в портфеле ее проектов – жилой комплекс Forum Apartments во Львове и завод по производству биотоплива путем переработки рапса и сои в с. Старый Добротвир (Львовская обл.)

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на июнь 2019 года участниками ООО выступают Владимир и Ирина Женчак (91% и 9% соответственно).