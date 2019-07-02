Экономика

17:42 02.07.2019

ДТЭК инвестирует в разведку и разработку Зинковской площади 1,2 млрд грн

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ДТЭК инвестирует в разведку и разработку Зинковской площади 1,2 млрд грн

ООО "ДТЭК Нефтегаз", отвечающие за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК", после подписания соглашения о разделе продукции (СРП) по Зинковской площади (Одесская и Полтавская обл.) инвестирует в ее разведку и разработку 1,2 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

На указанной площади ДТЭК планирует выполнить переобработку и переинтерпретацию данных ранее проведенной сейсморазведки и газодинамических исследований скважин, 3D-исследования, а также пробурить три поисковые скважины. Планируемый срок начала добычи – второй год с момента начала работ. 

Как сообщалось, 1 июля Межведомственная комиссия по СРП подготовила для Кабинета министров предложения относительно победителей по девяти материковым выставленным на конкурс углеводородным участкам. Заключения комиссии носят рекомендательный характер, окончательное решение за правительством, которое должно утвердить результаты конкурса принятием соответствующих документов.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". В портфель активов компании входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Группе делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

В начале 2019 года "ДТЭК Нефтегаз" сообщил о планах увеличить до 2024 года добычу природного газа почти в два раза – до 3 млрд куб. м в год.

Теги: #срп #украина #дтэк
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