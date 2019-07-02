Экономика

16:56 02.07.2019

Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

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Консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат - Герус

Представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус отмечает, что консультации и аргументированные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов уже дают результат в виде снижения цен на бензин и дизтопливо в сетях АЗС.

"Проезжая по улицам Киева, с удовольствием отметил, что на одной из больших ЗЕленых сетей АЗС цена на дизельное топливо сегодня понизилась на 1 грн за литр. Цена бензина снизилась на 0,5 грн. На другой ЗЕленой сети АЗС цена дизеля сегодня понизилась на 0,5 грн/литр, а бензин на 1 грн/литр. Надеюсь, это только начало и цепная реакция/конкуренция приведет к дальнейшему снижению соответствующих цен на всех АЗС", - написал он на своей странице в Facebook во вторник.

Герус выразил удовлетворение, что соответствующие консультации и аргументированные профессиональные дискуссии о важности справедливой конкуренции на рынке нефтепродуктов, которые проводились в последние дни, дали свой результат.

"От такого снижения напрямую выигрывают около 7 млн автомобилистов, а опосредованно – большинство украинцев. Такое снижение даст экономию для потребителей топлива около 1 млрд грн в месяц", - отметил он.

Представитель Зеленского в Кабмине подчеркнул, что если есть объективные рыночные основания, то должно происходить снижение не только тарифов, но и других цен, чтобы украинские потребители не переплачивали.

"Это однозначная позиция и президента Владимира Зеленского, и партии "Слуга народа". А когда люди будут видеть выгоды от конкуренции, то тогда и будут поддерживать действительно свободные конкурентные рынки и настоящие реформы, от которых выиграет все общество", - указал он.

Герус заверил, что власть будет делать всё, чтобы справедливая конкуренция проявлялась и в том, что все работают легально и все платят налоги. "А всевозможные органы не должны устраивать маски-шоу или кошмарить бизнес, который работает легально и платит честно налоги. Такой новый общественный договор предлагается", - отметил он.

Как сообщалось, 1 июля Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизтопливо вслед за оптовыми.

"Уже месяц на рынке дизеля наблюдается существенное снижение цены в оптовом сегменте. За последние два месяца такое снижение составило 18%, или почти 5 грн/литр. Однако такое падение не получило своего отражения в снижении розничной цены", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус отметил, что действующая президентская власть не пытается осуществлять ручное регулирование цен, но мониторит ситуацию на рынке.

Теги: #герус #цены #азс #бензин
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