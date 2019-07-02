Экономика

16:42 02.07.2019

Украина может организовать новый конкурс по нефтегазовым СРП в 2020 г.

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Украина может организовать новый конкурс по нефтегазовым СРП в 2020 г.

Успешный конкурс по разработке углеводородных участков на основании соглашений о разделе продукции (СРП), проведенный Украиной в этом году впервые за семь лет, подтверждает целесообразность такой формы привлечения инвестиций в нефтегазовый сектор, следующий конкурс может быть проведен уже в 2020 году, считает глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив.

"В отличие от аукционов по продаже лицензий в ProZorro, на конкурс по СРП пришли несколько международных компаний. Хотя у крупных стратегических компаний были опасения об определенной непрозрачности принятия решений, на базе полученной информации от экспертов и некоторых членов комиссии, можно говорить, что конкурс прошел прозрачно. В целом (его) результаты заслуживают доверия", – сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Ковалив напомнила, что институт СРП был введен отдельным законом в 2011-2012 годах, и позволил в свое время привлечь в Украину такие крупные компании, как Shell и Chevron, которые, к сожалению, по объективным причинам затем вышли из проектов.

"С точки зрения защиты инвесторов СРП – это действенный инструмент для проектов, требующих долгосрочных инвестиций и защиты прав инвесторов", – отметила глава офиса Нацинвестсовета привлекательность этого института.

Как сообщалось, межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП подготовила для правительства предложения по победителям по девяти выставленным на конкурс материковым углеводородным участкам. Среди них "Укргазвыдобування" (УГВ) в союзе с канадской Vermilion по Балаклейскому и Ивановскому участкам, УГВ – по Берестянскому и Бузовскому, частное "Укрнафтобуриння" – по Русановскому, американская Aspect Energy – по Варвинскому, ДТЭК – по Зинковскому, "Гео Альянс" – по Софиевскому и "Захиднадрасервис" – по Угновскому.

По словам Ковалив, теперь за два месяца компании должны согласовать сами договоры и подписать с правительством соглашения, чтобы как можно быстрее начать разведку и в максимально короткое время приступить к работе. Она также отметила, что объем инвестиций по продлениям победивших компаний составляет $430 млн по пессимистическому сценарию.

Глава офиса Нацинвестсовета добавила, что 12 июля наступает также дедлайн в конкурсе на СРП по участку "Дельфин" на шельфе Черного моря, на который подались Caspian Drilling International Ltd., Frontera, Trident Black Sea и украинское ЧАО "Укрнафтобуриння".

Ковалив подчеркнула, что привлечение иностранных компаний, способных вкладывать значительные объемы финансовых и технических инвестиций, имеющих опыт бурения - один из важнейших аспектов для инвестпривлекательности страны и наращивания добычи в нефтегазовом секторе.

По ее словам, наличие среди победителей конкурса по СРП канадской Vermilion – очень хороший сигнал накануне большой инвестконференции, которая пройдет на этой неделе в Канаде с участием нового президента Украины Владимира Зеленского.

Ковалив отметила, что успех конкурса во многом был определен реформированием и либерализацией украинского газового рынка, выходом на него крупных сервисных компаний.

По ее словам, для дальнейшего успеха необходимо устанавливать очень четкие критерии оценок предложений, чтобы исключить субъективные факторы, качественно готовить лоты, оцифровать и открыть часть геологической информации.

"Еще одна проблему – оптимизация так называемых "спящих" лицензий: в Украине достаточно много полученных, но не используемых разрешений", – добавила глава офиса Нацинвестсовета.

Теги: #срп #ковалив #украина #нацинвестсовет #нефтегазовый_сектор
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