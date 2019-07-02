Экономика

16:18 02.07.2019

Доллар снижается на фоне возобновившихся опасений за мировую экономику

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Доллар снижается на фоне возобновившихся опасений за мировую экономику

Курс американского доллара снижается в ходе торгов во вторник на фоне ослабления оптимизма инвесторов вокруг торгового перемирия США и Китая и возобновившегося беспокойства по поводу состояния мировой экономики.

Евро торгуется днем в районе $1,1298 против $1,1286 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 122,23 иены по сравнению со 122,39 иены в понедельник. Курс доллара составляет 108,19 иены против 108,45 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,09%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,05%.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в минувшие выходные провели встречу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Трамп сообщил в понедельник, что американо-китайские торговые переговоры уже начались. В интервью Fox News он заявил, что его встреча с председателем КНР приблизила две страны к заключению торговой сделки.

В центре внимания трейдеров вновь оказался торговый конфликт США и Евросоюза. Офис торгового представителя США опубликовал для общественного обсуждения дополнительный список товаров ЕС, на которые могут быть наложены пошлины в ответ на субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.

Отмечается, что список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа". Пошлины будут вводиться на товары Франции, Испании, Великобритании и Германии. Под них подпадают крупные воздушные суда и комплектующие к ним, целый ряд продуктов питания, вино.

Аналитики Julius Baer говорят, что хотя надежды на разрешение торгового спора США и Китая усилились после встречи G20, это вряд ли сможет обеспечить достаточную поддержку рыночным настроениям, чтобы развернуть общий тренд замедления экономического роста.

"С начала 2018 года американская экономика показывала опережающие темпы роста по сравнению с другими развитыми экономиками, что объясняло более сильные позиции американской валюты. Однако это преимущество сошло на нет в последние недели", - пишут эксперты банка, отмечая, что поддержка доллара со стороны процентных ставок также ослабевает в связи с готовностью ФРС США снижать процентные ставки.

По мнению аналитиков, курс пары евро/доллар в ближайшие три месяца, как ожидается, останется неизменным на уровне $1,13, тогда как пара доллар/иена будет на уровне 108 иен.

Евро получил некоторую поддержку во вторник после сообщений СМИ о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не готов смягчать денежно-кредитную политику на июльском заседании и предпочтет дождаться новых экономических оценок, прежде чем сделать этот шаг. Единая европейская валюта поднималась на 0,25%, до $1,1322, но затем немного сдала позиции.

В то же время курс австралийского доллара вырос в паре с долларом США на 0,5%, до 0,6999 доллара за $1. Как стало известно ранее во вторник, Резервный банк Австралии (РБА) снизил ключевую процентную ставку по итогам второго заседания подряд, чтобы поддержать экономику страны на фоне ухудшения перспектив глобального экономического подъема.

Ставка была понижена до 1% годовых, что является рекордно низким уровнем, с 1,25%. В июне РБА уменьшил ставку впервые почти за три года - на 0,25 процентного пункта.

"Неопределенность, провоцируемая торговыми и технологическими спорами, негативно сказывается на объемах инвестиций, и это указывает на смещение баланса рисков в сторону снижения", - заявил глава РБА Филип Лоу.

По словам Лоу, Австралии требуется ускорение экономического подъема, чтобы поддержать рынок труда, а также подтолкнуть к росту зарплаты и вернуть инфляцию к целевому диапазону 2-3%.

Другие крупные мировые центробанки, включая Федеральную резервную систему (ФРС), Европейский центральный банк (ЕЦБ), а также Банк Японии, также заявляют о готовности смягчить политику, чтобы поддержать экономический подъем в условиях неопределенности, вызванной торговыми конфликтами.

Теги: #курс #доллар
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