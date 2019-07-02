ММК на новой МНЛЗ наращивает производство, отправляя продукцию на экспорт и расширяя поставки

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (ММК, Донецкая обл.), входящий в группу "Метинвест", увеличивает выпуск продукции на введенном в эксплуатацию 1 марта 2019 года новом комплексе машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4.

Как сообщил "Метинвест Мариуполь" в Facebook во вторник, на новом комплексе МНЛЗ №4 с момента его запуска произведено 772 тыс. тонн литых заготовок, в том числе товарных слябов премиум-сегмента.

"С марта к зарубежным странам-заказчикам новой продукции – Италии и Таиланду – добавились Великобритания, Индонезия и Турция. Сейчас мощности МНЛЗ №4 уже загружены на 67,5%. В перспективе – дальнейший рост", - констатируется в сообщении.

Как отмечается, достигнуть проектных мощностей комплекса планируется после завершения модернизации и капитального ремонта стана "1700". "Технологические возможности модернизированного листопрокатного стана "1700" в тандеме с комплексом МНЛЗ №4 позволят существенно расширить сортамент и выпускать продукцию с повышенной добавленной стоимостью, удовлетворяя взыскательные требования ключевых потребителей металла на мировом рынке", - резюмируется в информации предприятия.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию МНЛЗ №4 позволит ММК производить ежегодно около 2,5 млн тонн литых слябов размером 170-250 х 900-1550 мм за счет частичного отказа от экспорта чушкового чугуна и перенаправления его объемов на производство высококачественной стали. При этом генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков подчеркивал, что достижение международных экологических стандартов – ключевая задача группы сегодня, а масштабный проект на ММК обеспечит чистое производство и новые рабочие места, государству – дополнительную валютную выручку в размере около $1 млрд.

ММК им. Ильича в 2018 году нарастил выпуск общего проката на 4,2% по сравнению с 2017 годом - до 2,903 млн тонн, стали на 4,7% - до 3,241 млн тонн, чугуна – на 8%, до 4,498 млн. тонн, агломерата - на 8,9%, до 11,110 млн тонн.

ММК им. Ильича входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой является группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие им.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".