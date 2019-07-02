Украина в начале июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта газа

Украина в первые дни июля почти по максимуму загрузила словацкое направление для импорта природного газа, свидетельствуют оперативные данные оператора Eustream.

Так, поставка газа в направлении Украины 1 июля составила 41,373 млн куб. м, что соответствует 97,3% загрузки действующей суточной мощности этого газотранспортного коридора (42,5 млн куб. м). Заявка на 2 июля составляет 41,34 млн куб. м.

По данным АО "Укртрансгаз", среднесуточный импорт газа со стороны Словакии в Украину в течение июня составил 37,1 млн куб. м, в мае – 32,5 млн куб. м, в апреле – 9,5 млн куб. м, в марте – 10,7 млн куб. м, в феврале – 17,7 млн куб. м, в январе – 4 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в январе-июне 2019 года увеличила импорт природного газа на 27,9% (на 1 млрд 231,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 5 млрд 639,2 млн куб. м. В том числе со стороны Словакии за шесть месяцев поступило 3 млрд 357,3 млн куб. м газа (+12,8% к январю-июню-2018), Венгрии – 1 млрд 574,4 млн куб. м (+46%), Польши – 707,4 млн куб. м (+2 раза).

В июне-2019 импорт составил 1 млрд 663,1 млн куб. м газа, что на 55,9% больше, чем в аналогичным месяце 2018-го (1,067 млрд куб. м).

Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают страну войти в зиму с более высокими, чем обычно, запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ). Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о планах накопления к ноябрю 2019 года около 20 млрд куб. м газа, что на 3-4 млрд куб. м больше практики последних лет.

Это связано с тем, что отсутствие импорта и транзита газа со стороны РФ по ГТС Украины вынудит страну начать его реверс с запада страны, где расположены наибольшие по емкости хранилища, на восток.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины только половина из имеющихся мощностей на западной границе страны (Словакия – 42,5 млн куб. м/сутки, Венгрия – 19,5 млн куб. м/сутки, Польша – 6,4 млн куб. м) смогут быть задействованы для импорта газа со стороны Европы, поскольку не все они являются беспрерывными.

Украина уже более трех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.