ТРЦ Gulliver заменит наружную рекламу на медиаэкраны, реконструирует паркинг

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) Gulliver планирует до сентября провести полную реновацию подземного паркинга, а в 2019-2020 гг. заменить все наружные конструкции на медиаэкраны, сообщила генеральный директор МФК Gulliver Ирина Круппа.

"Мы в первой зоне охвата, где запрещены баннеры, поэтому меняем полностью наш фасад, уже срезали все баннеры. Меняем их на медиафасады, медиаэкраны. Первый будет смонтирован 10-15 июля, а в целом будет четыре больших медиаэкрана. В следующем году – вторая очередь медиаэкранов, то есть весь наш фасад будет полностью облицован медиаэкраном. Это неокупаемый проект, но мы должны инвестировать, чтобы быть всегда в тренде", - сказала Круппа в ходе CP Round Table "Торговая недвижимость Украины: рынок на подъеме".

Кроме того, по ее словам, в МФК решили полностью реконструировать паркинг.

"В прошлом году у нас была чрезвычайная ситуация, нас подтопило в конце августа. На этом фоне мы понимали, что нам необходимо вложить деньги в ремонт паркинга, но приняли решение полностью его обновить, сделать реновацию. Сейчас работы идут полным ходом: меняем дизайн, систему навигации, закупаем новую автоматическую систему расчета, меняем организацию паркинга", - отметила она.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МФК, в рамках реконструкции планируется сделать на –3 уровне велопарковку для офисных сотрудников на 186 мест с возможностью зарядки электросамокатов, гаджетов. Она будет включать четыре душевые кабинки. Также будет расширена сеть зарядных станций для электромобилей до трех (была одна).

По данным пресс-службы, реконструкция паркинга проводится в несколько этапов. До сентября будут обновлены дизайн и навигация для авто, до ноября – установка электрозарядок, до декабря – автоматическая система. После реконструкции количество паркомест составит 389.