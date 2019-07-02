Экономика

13:00 02.07.2019

Девелопер "НЕСТ" намерен привлечь $8 млн у латвийского банка на строительство бизнес-центра около Майдана

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 ЧАО "Недвижимость столицы" ("НЕСТ"), занимающееся строительством бизнес-центров и жилых комплексов премиум- и бизнес-класса, намерено привлечь кредит у Регионального инвестиционного банка (Латвия) в размере $8 млн сроком на пять лет для финансирования строительства бизнес-центра по ул. Михайловская, 12 в центре Киева.

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующий проект решения внесен в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, запланированного на 18 июля 2019 года.

Так, "Недвижимость столицы" намерено заключить кредитный договор с латвийским Региональным инвестиционным банком в размере $8 млн под процентную ставку не более 11% сроком на пять лет с обеспечением кредита в виде ипотеки незавершенного строительства по ул. Михайловской, 12, а также прав на земучасток.

Как сообщалось, строительство бизнес-центра класса "А" общей площадью 14 тыс. кв.м по ул. Михайловская, 12 планировалось начать еще в 2009 году, однако компания отложила старт на неопределенный срок.

ЧАО "Недвижимость столицы" основано в 1997 году. За время деятельности компания ввела в эксплуатацию 570 тыс. кв. м бизнес-центров и ЖК. Портфель реализованных проектов компании включает ЖК "Изумрудный", "Времена года" и "Покровский посад", а также шесть бизнес-центров в Киеве.

По данным годового отчета компании за 2018 год, чистый доход ЧАО увеличился на 8,3% по сравнению с 2017 годом – до 52 млн грн, чистая прибыль составила 102,4 млн грн против 27 млн грн убытка в 2017 году.

Согласно данным НКЦБФР, собственником 34,01% акций ЧАО на первый квартал 2019 года являлось ООО "КУА "Капитал Груп" в интересах венчурного фонда "Новые строительные технологии".

Уставный капитал компании на июль-2019 составляет 25,7 млн грн.

Теги: #киев #строительство #недвижимое_имущество
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