Экономика

12:18 02.07.2019

Морпорты в 2018г сгенерировали 2% ВВП Украины

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Морпорты в 2018г сгенерировали 2% ВВП Украины

Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, в 2018 году составил не менее $1,7 млрд, или 2% ВВП, отмечается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ) со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

"Общий доход, сформированный рынком услуг в морских портах Украины, по данным последней отчетности, составил не менее $1,7 млрд, что составляет 2% внутреннего валового продукта страны. Такой показатель достигнут благодаря деятельности около 1300 субъектов хозяйствования с численностью персонала более 47 тыс. человек", - подчеркнули в АМПУ.

По данным Госстата, в морских портах обрабатывается более 37% ($38,204 млрд в 2018 году) общего объема международной торговли Украины с различными странами мира, в том числе более 57% отечественного экспорта.

Основная номенклатура внешней торговли - экспорт продукции агропромышленного и горно-металлургического комплексов и импорт таких ресурсов, как уголь, железорудное сырье и контейнерные грузы.

Суммарно, по уточненным данным Госстата, экспорт товаров и услуг из Украины за 2018 год вырос на 8,9% до $57,281 млрд. При этом импорт увеличился на 15,3% до $63,494 млрд.

Теги: #морпорты #ампу #ввп
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