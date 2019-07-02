Экономика

12:18 02.07.2019

"Нибулон" запускает речной терминал в Запорожской области стоимостью $23 млн

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"Нибулон" запускает речной терминал в Запорожской области стоимостью $23 млн

Компания "Нибулон" запускает речной перегрузочного терминала в Терновке (Вольнянский р-н Запорожской обл.) стоимостью около $23 млн.

Об этом компания сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Мощности этого объекта позволят принимать 300 тыс. тонн зерна в год, что разгрузит автодороги области более чем на 12,5 тыс. грузовиков ежегодно… Терминал начал работу и готов принимать зерно нового урожая", - говорится в сообщении компании.

По данным "Нибулона", компания осуществила дноуглубление 2 км р. Плоская Осокоровка для обеспечения водного подхода к терминалу.

В конце июня-2019 гендиректор компании Алексей Вадатурский сообщил, что компания закупила вагоны-зерновозы.

"Честно говоря, мы не планировали заказывать вагоны, ведь хорошо понимаем, что именно безответственность и бездействие в управлении логистикой в нашей стране приводит к тому, что все участники рынка страдают. А вагонного парка в Украине достаточно для того, чтобы даже перевозить в два раза больше зерна… Сколько вагонов не добавляй, если эффективность их использования не будет улучшена, ситуация не изменится, а оборот вагонов даже ухудшится, они превратятся в склады на колесах", - отметил Вадатурский.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Имеет 12 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 71 ед., и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4 млн тонн, в 2018/19 МГ планирует экспортировать 6 млн тонн.

Теги: #запорожская_область #нибулон #терминал
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