Суд по требованию НЗФ приостановил действие постановлений НКРЭКУ по установлению тарифов для "Укрэнерго" на ІІ полугодие

Окружной административный суд Киева удовлетворил ходатайство АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ, Днепропетровская обл.) по обеспечению иска к Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановив действие постановлений регулятора об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для оператора системы передачи (ОСП) электроэнергии НЭК "Укрэнерго".

Соответствующий документ об обеспечении иска обнародован в Едином реестре судебных решений. Речь идет, в частности, о постановлениях №954 и №955, которыми для НЭК были установлены тарифы на передачу э/э (в размере 34,74 коп/кВт·ч) и услуги по диспетчерскому управлению (0,89 коп/кВт·ч).

В своем решении Окружной админсуд ссылается на принятое в конце прошлого месяца решение Конституционного суда о признании неконституционным ряда положений закона "О Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг". Создание и функционирование регулятора, который по своему функциональному назначению, сфере деятельности и полномочиям имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету министров, противоречит основному закону, отмечено в тексте документа.

"Учитывая обозначенное, заявитель считает, что НКРЭКУ соответственно не имеет полномочий устанавливать (изменять) тарифы (цены) на услуги в сфере энергетики, поэтому постановления НКРЭКУ №954 и №955 являются противоправными, поскольку стоимость э/э и сопутствующих услуг, в частности услуг по диспетчерскому управлению, передаче э/э, является критической для АО "НЗФ", поскольку в структуре себестоимости продукции АО "НЗФ" эти расходы являются наибольшими", – приводится в документе аргументация истца.

НЗФ отмечает, что колебание цены на э/э и сопутствующие услуги критически влияет на конечную цену продукции завода и, как следствие, его конкурентоспособность, в том числе на внешних рынках.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов более чем в шесть раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка АО "НЗФ", – говорится в тексте документа.

В нем также отмечается, что за счет тарифа на передачу э/э осуществляется перекрестное субсидирование – за счет средств потребителей э/э происходит компенсация высокой стоимости э/э из альтернативных источников энергии, что является "дискриминационным обстоятельством как по отношению к потребителем э/э, так и по отношению к ее производителям".

"Рассмотрев указанное ходатайство, суд приходит к заключению о его обоснованности, исходя из того, что существуют очевидные риски противоправности оспариваемых постановлений... Заявление АО "Никопольский завод ферросплавов" об обеспечении иска удовлетворить", – отмечено в тексте судебного решения.

Как сообщалось, НКРЭКУ 7 июня установила для НЭК "Укрэнерго" тарифы на передачу э/э и услуги диспетчеризации, включив в них дополнительные затраты на обеспечение работы новой модели оптового рынка э/э. Тариф на передачу составил 34,74 коп/кВт-ч, на диспетчерское управление – 0,89 коп/кВт-ч.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе - Днепр).