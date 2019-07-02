Экономика

11:51 02.07.2019

Бизнесмен Фукс намерен реконструировать принадлежащую ему ТЭЦ в Харьковской области

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Бизнесмен Фукс намерен реконструировать принадлежащую ему ТЭЦ в Харьковской области

ООО "ДВ Нефтегазодобывающая компания" намерено реконструировать филиал "Теплоэлектроцентраль-2 "Эсхар" (ТЭЦ-2 "Эсхар", оба Чугуевский р-н Харьковской обл.) мощностью 150 МВт, сообщается на сайте реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется установка нового парового котла с циркулирующим кипящим слоем паропроизводительностью 230 т/ч и установка рукавного фильтра для очистки дымовых газов.

Кроме того, планируется реконструкция вспомогательного оборудования и систем, связанных с установкой парового котла, реконструкция/модернизация паровых турбин Т-37/50-90 и существующих генераторов ТГ-7, ТГ-8.

В сообщении отмечается, что тепловая мощность ТЭЦ составляет 230 Гкал-ч. ТЭЦ работает на угле марок АШ и П, а также природном газе.

"ДВ Нефтегазодобывающая компания", в состав которой входит филиал "Шахтоуправление по добыче и обогащению угля" и филиал ТЭЦ-2 "Эсхар", принадлежит Lattére business Corp (конечным бенефициаром является Дарья Гасан) и Ko-Investments ltd (собственник Александра Никитина).

ТЭЦ-2 "Эсхар" владеет украинско-российский бизнесмен Павел Фукс, который выкупил ее у экс-замглавы Минтопэнерго и экс-нардепа Юлия Иоффе. Фуксу также принадлежит газодобывающая компания East Europe Petroleum LLC, которая осуществляет деятельность в сфере геологии и геологоразведки, а также занимается разведочным бурением и добычей углеводородов.

Теги: #тэц #фукс #реконструкция #харьковская_область
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