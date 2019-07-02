Экономика

11:24 02.07.2019

МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"

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МАУ запустила комбинированные автобус-авиа рейсы из Винницы совместно с "АТАСС-Борисполь"

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" совместно с автобусным перевозчиком "АТАСС-Борисполь" (ранее обеспечивал перевозки из международного аэропорта "Борисполь" до центрального ж/д вокзала столицы) начала выполнять интермодальные перевозки, предусматривающие доставку пассажиров МАУ из Винницы в МА "Борисполь" и обратно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ежедневные рейсы между Винницей и Киевом выполняются на автобусах Neoplan. Отправление автобусом из Киева осуществляется от терминала D аэропорта "Борисполь" в 20:25, из Винницы – с привокзальной площади аэропорта "Винница" в 03:00.

Нормы багажа и ручной клади МАУ распространяются на комбинированные рейсы. При этом регистрировать багаж на автобусную часть маршрута не требуется.

"К перевозке на автобусах не принимаются животные, крупногабаритное спортивное снаряжение, нескладные инвалидные кресла и оружие", - уточнили в авиакомпании.

Как отметили в пресс-службе перевозчика, для МАУ это первый опыт мультимодальных перевозок. В то же время, такая схема уже успешно используется некоторыми европейскими авиакомпаниями.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности, одним из ее конечных бенефициаров является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с более 50-ти городами и ключевыми пунктами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира.

Сегодня в состав флота МАУ входят 42 авиалайнера различных модификаций, включая 28 среднемагистральных Boeing 737 NG со средним возрастом 9,7 лет. Средний возраст парка МАУ - 11,6 лет. МАУ выполняет более 1100 регулярных рейсов в неделю. Базовым аэропортом является Международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Теги: #киев #мау #рейс #винница #транспорт
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