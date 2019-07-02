Экономика

11:13 02.07.2019

Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае сократилась на 9,8%

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Задолженность населения Украины за жилкомуслуги в мае сократилась на 9,8%

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в мае 2019 года сократилась на 9,8% к апрелю-2019 и составила 52 млрд грн (без учета электроэнергии).

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета аннексированного Крыма и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Согласно статданным, в целом в мае 2019 года украинцы уплатили за жилкомуслуги 11,5 млрд грн, что составило 203,9% начисленной за этот месяц суммы. За снабжение электроэнергией уплачено 3,7 млрд грн (133,8% начислений за счет погашения задолженностей предыдущих периодов).

Наиболее высокий уровень оплаты жилкомуслуг в мае-2019 зафиксирован в Киевской (318% суммы начислений) и Тернопольской (312,1%) областях, а также в Кировоградской – 311,6%.

Наиболее низкий уровень оплаты – в Винницкой, Ивано-Франковской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях и г. Киеве (163-177% суммы начислений).

По данным Госстата, с начала года с населением заключено 26,4 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности за жилкомуслуги на общую сумму 191,3 млн грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 108,1 млн грн.

Средние начисления за жилкомуслуги в стране на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт-ч) в мае-2019 составили 779,4 грн.

Теги: #жилкомуслуги #украина #госстат
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