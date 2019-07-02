Экономика

10:21 02.07.2019

"Укртрансгаз" передал функции технической эксплуатации ГТС дочерней компании

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"Укртрансгаз" передал функции технической эксплуатации ГТС дочерней компании

АО "Укртрансгаз" с 1 июля 2019 года передало функцию технической эксплуатации газотранспортной системы (ГТС) Украины своей 100%-ной "дочке" ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), сообщила пресс-служба компании.

"Это последовательный шаг в реализации проекта по подготовке к юридическому и операционному отделению функции транспортировки газа от добычи и продажи газа - анбандлингу. Юридическое отделение оператора ГТС является необходимым условием для сертификации независимого оператора, привлечения международного партнера и сохранения транзита газа по территории Украины", - отмечается в сообщении.

В УТГ напоминают, что ОГТСУ будет работать как отдельная юридическая структура в ее подчинении до 31 декабря 2019 года - срока окончания текущего договора на транзит природного газа с ПАО "Газпром". За это время оператор должен получить все необходимые лицензии и пройти предварительную сертификацию со стороны украинского регулятора с последующим подтверждением Секретариатом Энергетического Сообщества.

Далее, с 1 января 2020 года, оператор выйдет из состава группы "Нафтогаз" и будет передан в состав уполномоченной Кабинетом министров организации.

Взаимодействие между Оператором, который обслуживает объекты ГТС, и "Укртрансгазом", на балансе которого находятся объекты ГТС, будет происходить на основе Договора о техническом обслуживании (service-level agreement, SLA).

В ОГТСУ до конца августа будет переведено около 10 тыс. сотрудников, непосредственно задействованных в эксплуатации ГТС, включая планирование, подготовку и проведение учета технического обслуживания сетей и другой инфраструктуры ГТС, а также сбора параметров ее функционирования. В ОГТСУ будет применена оптимизированная организационная структура, которая отвечает европейским стандартам и позволит эффективно управлять ГТС.

При этом ряд функций до окончания текущего контракта с "Газпромом" останутся в составе "Укртрансгаза" - коммерческая деятельность, диспетчеризация и закупки. Эти функции будут переданы ОГТСУ 1 января 2020 года после получения лицензии от НКРЭКУ.

Кроме того, в течение второго полугодия 2019-го должно состояться окончательное разделение бизнес-процессов и IT-систем между "Оператором ГТС Украины", "Оператором газохранилищ Украины" и сервисными подразделениями УТГ.

Как сообщалось, "Оператор газотранспортной системы Украины" создан в феврале 2019 года. Это позволило начать юридическое отделение функции транспортировки газа - сначала в структуре НАК "Нафтогаз Украины", а после 1 января 2020 года - вне группы "Нафтогаз".

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: #гтс #укртрансгаз
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