Экономика

09:44 02.07.2019

Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

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Спрос на еврооблигации "Укрзализныци" в 5 раз превысил предложение

"Укрзализныця" размещает 5-летние еврооблигации на $500 млн под 8,25% годовых, что значительно ниже ожидаемого уровня, сообщил глава правления Евгений Кравцов, комментируя завершение прайсинга.

"Более чем 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, спрос в 5 раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд", – написал он на своей странице в Facebook.

Кравцов указал, что установленная ставка более чем на 1,5 процентных пункта ниже купона по существующему выпуску от 2013 года.

"Этим уменьшили платежную нагрузку на "Укрзализныцю" на ближайшие годы, что позволит компании успешно развиваться в ближайшее время", – отметил глава правления.

По его мнению, такой интерес квалифицированных инвесторов - яркий показатель уверенности в надежности и стабильности "Укрзализныци" в долгосрочной перспективе.

"Таким образом, мы открываем дорогу другим государственным компаниям к международным рынкам – "Нафтогаз Украины", – указал также Кравцов на другую украинскую госмонополию, которая, по данным агентства "Интерфакс-Украина", активно ведет работу по выпуску еврооблигаций, который возможен уже в этом месяце.

 

Теги: #еврооблигации #кравцов #укрзализныця #украина
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